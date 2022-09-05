«قانونية البلدي» أقرت رسوم الحصول على المعلومات

وطن النهار

وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي على ردّ إدارة الفتوى والتشريع بشأن اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي، كما وافقت على رد الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي بشأن رسوم الحصول على وثائق وفقاً لقانون حق الاطلاع على المعلومات.

ووافقت اللجنة خلال انعقادها أمس برئاسة فهد العبد الجادر على إتاحة الفرصة لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للمشاركة في اللجنة المختصة بدراسة لوائح البناء بالمجلس البلدي مع عدم موافقة العضو إسماعيل بهبهاني على قرار اللجنة.

وأحالت الاقتراح المقدّم من أعضاء المجلس السابق مشعل الحمضان ومها البغلي بشأن فرز القمامة داخل المجمعات التجارية وخارجها، وكتاب الهيئة العامة للبيئة بشأن الفرز، فضلاً عن اقتراح آخر بشأن إعادة تدوير المهملات في المجمعات لحين تحديد الرد.

من جهتها، وافقت لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر نقل تبعية موقع منطقة النويصيب الحرة من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وأحالت اللجنة برئاسة ناصر الكفيف إلى الجهاز التنفيذي اعتماد حدود مشروع منتزه الخيران السياحي القائم، بينما وافقت على طلبي الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن تخصيص خط أنفاق لتصريف مياه الأمطار بمنطقة ميناء عبدالله، وتخصيص 3 مواقع أحواض لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية وخطوط ربط للحلول المقترحة بمنطقة ميناء عبدالله ضمن نفس الاتفاقية الاستشارية.

ووافقت اللجنة على طلبي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة بنيدر، وطلبها بشأن تخصيص مسار للكيبلات الأرضية لتغذية محطة التحويل الرئيسية أبوحليفة W، كما أبقت اللجنة على جدولها من تصميم وتنفيذ خطي أنابيب لشركة البترول وطنية الكويتية للربط بين مستودع الأحمدي للمحروقات البترولية و مصفاة ميناء الأحمدي ، وطلب الموافقة على تخصيص مسار للمياه العذبة بمنطقة صباح الأحمد البحرية.

