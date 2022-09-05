أسماء «الرابعة» الثقيلة سجلت في اليوم السابع

وطن النهار

أغلقت إدارة الانتخابات باب ترشح اليوم السابع، على 32 طلبا أبرزهم النواب السابقون عبيد الوسمي ومحمد هايف وشعيب المويزري.

وقال مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري نحن مقبلون على مجلس جديد ينتظر منه الكثير، مشددا على أن برنامجي الانتخابي يعتمد على المحافظة على الهوية الاسلامية فضلا عن الملفات التي تهم المواطنين وحياتهم المعيشية مثل القضية الاسكانية والرعاية الصحية والاصلاح القضائي والأساس في ذلك كله هو محاربة الفساد واصلاح النظام الاداري في الدولة.

وأكد هايف أن من أهم الخطوات التي يجب أن تبدأ فيها الحكومة والمجلس معا فتح ملفات الفساد وأولى درجات سلم الاصلاح محاربة الفساد، مستغربا أن المواطنين يصطفون طوابير على النواب رغم أن مثل هذه الأمور من وظائف الوزراء والوكلاء والمديرين، لافتا إلى أن من أهم الأولويات اصلاح المنظومة الادارية وفتح الملفات.

ولفت الى أن الحوار الوطني ليس بقالة تغلق متى ما شاء البعض وسمو الأمير أمر بالحوار ولكن ليس بمفهومه الذي رأيناه اذ يسند إلى رئيسين أحدهما وقع على عزله 40 نائبا كان لابد من التشاور مع الكتل السياسية والشباب لقد فشل الحوار فشلا ذريعا، فكيف يفرج عن خلية العبدلي ويترك أهل التغريدات ومن ضمنهم نساء.

وقال إن الحوار الوطني يتحمل مسؤوليته التاريخية والوطنية من شارك به وعليهم الغضب الشعبي ومن استقالوا لا نحملهم المسؤولية وسيكون الملف ساخنا في الحملات الانتخابية.

وحض هايف على التصويت للمبدأ فأنا ومن خلال زيارتي للدواوين قال لي بعض المؤيدين لم نصوت لك لأننا اعتقدنا انك الاول على الدائرة.

وبدوره قال مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان اننا مقبلون على مرحلة هامة يجب المحافظة فيها على استقرار البلد واصلاح الاختلالات الاقتصادية وتعديل قانون الانتخاب وكذلك تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة وذلك بعلنية التصويت على الرئاسة وعدم مشاركة الحكومة بالجانب الرقابي، وان يكون المجلس هو صاحب الحق المطلق بالجانب الرقابي سواء بالاستجوابات او لجان التحقيق والا يحق للحكومة بالتصويت لهذا الامرين.

وبدوره اكد مرشح الدائرة الرابعة متعب الرثعان، أنه «لا يمكن حل القضايا إلا باصلاح وطني سياسي من خلال قانون الانتخاب والايمان بالدستور واللائحة الداخلية والغاء القوانين المقيدة للحريات وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لأنه اساس الانجاز».

وبيّن الرثعان أن جميع الملفات مهمة، مثل البدون والاسكان والاصلاح السياسي والاقتصاد والتوظيف، كلها مستحقة وجميعها اولويات».

وذكر الرثعان أن التصويت بالبطاقة المدنية «يحقق نزاهة الانتخابات والعدل فيها، لذلك نحن مع هذا القانون بغض النظر عن المستفيد أو الخاسر».

وعن صوته في «الرئاسة»، قال الرثعان «نحن أول من أعلنها وقلنا ان الرئاسة «سعدونية».

ومن جانبه اكد مرشح الدائرة الثالثة عمار العجمي لا نظن ان مرحلة الفساد قد طويت برحيل الرئيسين بل برد الاعتبار للشعب ومعاقبة كل الفاسدين.

ومن جهته، أكد مرشح الدائرة الأولى علي دشتي انه قد آن الأوان لبناء دولة حديثة وإيجاد خطة عمل للحكومة يتم من خلالها الإنتاج للوطن والمواطن مؤكدا أنه منذ 40 عاما لا نملك رؤية واضحة باستثناء التأزيم وتعطيل المشاريع التنموية.

ووصف دشتي عقب تقديم أوراق ترشحه رسميا خطة العمل بأنها اهم من البرامج الانتخابية ومن أي شيء آخر.

وبدوره قال مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة شعيب المويزري: انا صاحب فكرة الاعتصام وكل الزملاء ما قصروا وجزى الله كل من شارك في الاعتصام وحقق اهدافه.

واضاف اذا وفقني الله راح ادعم الاخ احمد السعدون ونريد أن نبدأ من اول يوم العمل لمصلحة الكويت والاخ السعدون رمز وطني يستحق منا كل تقدير واحترام. وتابع خلال 7 سنوات كانت هناك مهازل حدثت ولا اتوقع ان مرزوق الغانم لن يترشح وان ترشح سيلقنه ابناء الدائرة الثانية درسا لن ينساه. وبيّن ان الجميع ينظر الى المرحلة الحالية بعين التفاؤل في ظل التعاون الملموس خلال هذه المرحلة وعلينا اعادة وتقوية الوحدة الوطنية بعدما عانت الاسرة الكويتية التي عانت من التمزق بسبب سوء الادارة خلال الفترة السابقة.

ومن جانبه، قال مرشح الدائرة الثانية فهد المسعود ان نزع فتيل الازمة بحكمة القيادة السياسية كان خيارا مناسبا ادى الى عودة الاستقرار وتصحيح المسار.

وبيّن ان الخطاب الاميري الذي ألقاه سمو ولي العهد نائب الأمير تضمن دعوة ابناء الشعب الكويتي الى حسن الاختيار واليوم دور الشعب في حسن الاختيار من اجل كويت افضل.

ومن جهتها، اكدت مرشحة الدائرة الانتخابية الخامسة نجاة البحراني ان السبب وراء ترشحي هو المطالبة بكامل حقوق المرأة الكويتية.

وبينت أن الواجب على الحكومة توفير سكن خاص للمطلقات بعدما ارتفعت اسعار العقار، والسبعون الفا باتت لا تكفي بالاضافة الى ضرورة توفير فرص عمل لابناء الكويتيات.

وشكرت جهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الذي نزل الى ميادين العمل لمتابعة شؤون المواطنين في خطوة أثلجت صدورنا جميعا.

ومن جهته، طالب مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري: استكمال الإصلاح السياسـي الـذي شخصه سمو ولـي الـعـهـد فـي الخطاب السامي وبـدأه سمو رئيس مجلـس الـوزراء وتبـنـي قضيـة الـعـفـو الشـامـل عـن جميـع المهجريـن وأصحـاب الـرأي ووقف سياسة الإقصـاء بتعـاون وجهـد الـنـواب الشـرفاء.

وقال المري: علينا أن نعمل على اسـتقلال وتكويـت وإصلاح القضـاء، إذ لا ديموقراطيـة دون قضـاء نزيـه مـسـتقل كـونـه الـمـلاذ الأخيـر الآمـن للشعب وتفعيـل المحاسبة والرقابـة على أداء الـعـمـل الحكومـي والحـزم بتطبيـق الأدوات الدستورية التي كفلهـا الدستور.

ودعا المري إلى تعديل التركيبة السكانية ووقـف أوجـه الـعبـث فـي هـذا الـمـلـف وتداعياته الخطيـرة الـتـي أثرت سلبا علـى حيـاة المواطـن مطالبا بمعالجة القضية الإسكانية عبر التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة القرض الإسكاني بما يناسب معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

