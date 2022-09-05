«النزاهة الوطنية» تثمن تسجيل المرشحين في السجن

وطن النهار

ثمن رئيس مجلس ادارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد العتيبي الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الانتخابات بتكليف موظفين من الادارة بالانتقال الى السجن وتمكين عدد من المرشحين بتقييد انفسهم خلال فترة التسجيل. وأضاف العتيبي ان انتقال ادارة الانتخابات الى السجن وتسجيل مرشحين متهمين يعكس ويؤكد اننا دولة قانون ومؤسسات ويؤكد القاعدة القانونية ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وهذا الشيء خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح. وأكد العتيبي ان الجمعية تعمل دائما على متابعة كل ما يتعلق بالنزاهة والشفافية بمختلف الجهات، وتقوم برصد هذه الصور وتتعامل معها بجانب مهني، لإيمانها بأن المجتمع المدني يشكل اهمية في دعم القطاع العام واصلاحه حتى ينعكس هذا الاصلاح على سمعه بلدنا خارجيا للافضل.