الدوسري: تحرير الأراضي مطلب لحل المشكلة الإسكانية

وطن النهار

أكد مرشح الدائرة الخامسة لمجلس الامة 2022 فهد ناصر الدوسري انه يتبنى عدة قضايا مهمة تخص المواطن الكويتي وتسهم في ازدهار البلد والرقي بخدماته ومن ابرزها القضية الاسكانية، لافتا الى انه حان الوقت لتحرير الأراضي و تخفيف قبضة الجهات الحكومية ابرزها شركة النفط ان تكون لها حلول مستحدثه تتماشى مع ظروف المواطنين والتخفيف عليهم. واشار الدوسري إلى ان برنامجه الانتخابي يهتم بتغيير القوانين المقيدة للحريات و تكمم الافواه ومراجعة وتعديل القوانين التي صدرت في المجالس السابقة، بالاضافة الى قضايا الامن الاجتماعي والتركيبة السكانية من أجل الهوية الوطنية.، مشيرا الى اهمية المحافظة على المال العام وتغليظ العقوبات على من يتعدى عليه. واوضح ان من اولوياته تغيير اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحيث يعرف الناخبون لمن صوت نائبهم في سباق الرئاسة، ويجب على الهيئات الحكومية غير المنتجة أن تلغى وان يحاسب رؤساء مجالس اداراتها وأعضاؤها ويجب ألا يكون استحداث الهيئات للترضيات. وقال انه حان الوقت لإعادة توزيع الدوائر التوزيع العادل و إعادة النظر في سن التشريع اللازم الذي يحفظ كرامة الام والأخت والابنه التي لا تعمل ويرفع سقف المساعدات الاجتماعية إلى 1000 دينار شهريا والسماح لها بالعمل الحر لزيادة دخلها لتصبح عضوا منتجا في مجتمعها وتذليل كل الصعوبات.