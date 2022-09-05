عبيد لـ «الإعلاميين»: التركيز على المظاهر الاستثنائية لا يليق

وطن النهار

ما بين النصيحة والانتقاد وجه النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة عبيد الوسمي رسالة الى الاعلاميين قائلاً: تعلمون مقدار التركيز على الممارسة النيابية والانتخابية في الكويت ولذلك ما ينعكس على الكويت ينعكس على المجتمع كاملاً، كنت اتمنى من الاعلاميين الذين غالبيتهم من الصالحين والطيبين الا ينقل عن الكويت الا كل ما هو جميل.

واضاف ان التركيز على بعض المظاهر الاستثنائية امر لا يليق بالاعلام والاعلاميين في الكويت، مؤكدا ان مجموعة من الاعلاميين مدانون بأسف للرجل المسن والذي كان التعليق يشكل امرا محرجا لكل مواطن.

واشار الى ان الانتخابات مجموعة ايام وستنتهي، ولكن ستبقى في ذاكرة الوطن مثل المشاهد والصور، متمنياً أن يمارس الاعلام دوره كما تمارس المؤسسات الاخرى دورها في ظل هذه النقلة الكبرى في تاريخ الكويت.

وتابع الوسمي قائلاً: ان ما تشهده الكويت الان هو امر مختلف عما حدث منذ اول تجربة برلمانية في العام 1962 لذلك يجب ان تكونوا مشاركين في هذه المسيرة، حيث إن خطاب الدولة هو التجديد والاصلاح والاعلام هو جزء من هذه المسيرة، متمنياً من الإعلام ان يتقبل دعوته لهم ولبقية الشعب سواء من ابناء الدائرة الرابعة أو غيرها وحضور الندوة التي ستقام قريباً.

