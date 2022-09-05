«أمة 2022» لتحقيق التنمية والإصلاح

وطن النهار

مع قرب الاستحقاق الديموقراطي المتمثل بالانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 29 سبتمبر المقبل أبدى عدد من المواطنين تفاؤلهم بمخرجات هذا العرس الديموقراطي معتبرين أنه «مفصلي في تاريخ الحياة الدستورية والنيابية في البلاد».

ورأى هؤلاء المواطنون في تصريحات متفرقة لـ «كونا» امس الأحد أن هذه الانتخابات تحمل طابعا خاصا ومهما متزامنا مع قرارات مجلس الوزراء والتوجه الواعد للارتقاء بمستوى التنمية وتحقيق الاصلاح والنهوض بالبلاد إلى ما يصبو إليه أبناؤها.

وقال المواطن عبدالله الحمر: إن ما قامت به القيادة السياسية أخيرا من خطوات لاسيما الاستحقاق البرلماني وتجديد الحياة السياسية وما قامت به الحكومة أخيرا من خطوات وقرارات بقيادة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء أثلجت الصدور وبثت روح الأمل من جديد في أن تلحق الكويت بركب التقدم وأن تحقق طموحات الشباب في توفير رعاية سكنية وتعليم جيد.

وأشار الحمر إلى أن الآمال معقودة كثيرا في المرحلة المقبلة على تنفيذ الخطة التنموية ورؤية كويت جديدة 2035 التي ستنقل الكويت من حالة الركود الاقتصادي إلى التنمية الشاملة وفق ركائز معروفة من شأنها ترك أكبر الأثر على النهوض الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في مختلف المجالات.

وذكر أن الفريق الحكومي وأعضاء مجلس الأمة سيكونون في سباق مع الزمن لمكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح مشددا على أن مكافحة الفساد يجب أن تكون ركنا رئيسا من سياسة الحكومة والمجلس في المرحلة المقبلة «لأن ذلك هو السبيل الوحيد للانجاز».

بدوره، قال المواطن غازي العتيبي إن التعليم أصبح يشكل هاجسا لدى المواطن الكويتي والأسرة ككل لأنه أساس التنمية والوعي وبناء المستقبل وعليه فإن هناك تحديات كبيرة تقع على عاتق مجلس الأمة المقبل والحكومة في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بها الى مستوى عال بما يلبي احتياجات سوق العمل ويتقدم على مؤشرات التعليم والتنمية والشفافية في العالم. وأشار العتيبي إلى أن مجلس الأمة المقبل أمامه ملفات شائكة ومهام جسام أيضا لا تقل أهمية عن تلك الملقاة على عاتق مجلس الوزراء والتي أضحت في المجمل هاجسا يؤرق المواطن وتستلزم تضافر الجهود لحلها مثل الأزمة الإسكانية الازدحام المروري والبطالة.

ومن جانبه رأى المواطن نواف الفهد أن الانتخابات المقبلة تشكل فرصة كبيرة وحقيقية لاختبار مخرجات الشارع الكويتي خصوصا مع تشديد الحكومة على مكافحة الظواهر غير القانونية ومنها الفرعيات وعمليات شراء الأصوات أو نقلها في الدوائر الانتخابية.

وأعرب الفهد عن أمله في أن يصل إلى مجلس الامة الكويتي أكبر عدد من المرشحين الشباب لأن الشباب الكويتيين قادرون على مواجهة التحديات كما نأمل سن قوانين تعطي فرصة للشاب في تولي المسؤولية في الجهاز الحكومي «فالكويت تحتاج لمسؤولين بروح الشباب وهذا ما سيمنحها القدرة على الإنجاز والتجدد من خلال ضخ دماء جديدة».

أما المواطن أحمد الفضلي فدعا إلى تفعيل أداة الرقابة والتقييم والمحاسبة لأنها في المجمل من أهم أسباب نجاح الإدارة الحكومية في تقييم نفسها وتعديل المسار إذا لزم الأمر، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى كثير من التركيز والابتعاد عن المحسوبيات والمجاملات.

وأعرب عن أمله بأن تكون المرحلة القادمة مرحلة إنجاز وازدهار تنطلق بالبلاد إلى آفاق التنمية.

بدورها قالت المواطنة سارة كمال: إن دور المرأة لا يقل أهمية عن شريكها الرجل وصوتها عامل مؤثر في تحقيق التغيير والتنمية والإصلاح لذا نأمل أن تصل المرأة الى قبة عبدالله السالم والعمل يدا بيد جميعا من اجل الارتقاء بمستوى التنمية في البلاد والتقدم واللحاق بالركب العالمي على جميع المؤشرات.

ودعت كمال المرأة الكويتية والشباب الكويتيين خصوصا إلى الإيمان بأهمية دورهم في تحقيق التنمية ككل وأن يفرز العرس الديموقراطي «أمة 2022» مخرجات على مستوى الآمال وتحقيق الأهداف المرجوة في المرحلة المقبلة.

