إيراني: عودة سفير الكويت إلى طهران تؤكد الرغبة في التعاون المشترك

وطن النهار

اشاد سفير الجمهورية الايرانية د. محمد ايراني بعمق العلاقات الكويتية الايرانية. وقال في حوار مع «النهار» انه من أولى أولويات حكومة بلاده تعزيز وتطوير العلاقات مع دول الجوار ومن ضمنها الكويت، مشيرا الى ان مناخ العلاقات بين البلدين إيجابي. وقال نحن بانتظار وفد من إيران يزور الكويت لتحديد محاور التعاون بين البلدين . وراى ان عودة السفير الكويتي الجديد الى طهران خطوة جادة وايجابية لتعزيز العلاقات وتمثل ارادة الكويت في تعزيز التعاون مع بلدنا كما ان حضوره الى طهران سيساعد بالتأكيد في النهوض بالعلاقات الثنائية أكثر . وشدد على ضرورة رفع مستوى التعاون التجاري بين البلدين وخصوصا على مستوى القطاع الخاص وتنشيط عمل اللجنة القنصلية لتسهيل نقل البضائع خصوصا بعد توقف عمل اللجان قبل عامين، موضحا ان الحجم التجاري بين البلدين لا يتناسب مع حجم العلاقات السياسية بين البلدين ولا ينسجم معها خصوصا ان هناك إمكانات لرفع هذا الجانب من التعاون. واكد استعداد بلده لتزويد الكويت بالمواد الغذائية و المنتجات الزراعية مؤكدا أن نقل البضائع سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي لان علاقة البلدين التجارية قديمة لاسيما أن البضائع الايرانية لديها عالية الجودة وأن ايصالها سيكون بأسعار تنافسية. وابدى تفاؤله بعودة العلاقات بين بلده والمملكة العربية السعودية موضحا ان انعقاد الجولة السادسة من المباحثات ستحدد بعد عودة الاستقرار الامني للعراق. كما تطرق الى الوضع في العراق و الاتهامات التي توجه لبلده وفي الحوار التالي تفاصيل اكثر:

? كيف تقيمون العلاقات الكويتية - الايرانية في ظل عودة السفير الكويتي إلى طهران؟

? من أولى أولويات الحكومة الإيرانية تعزيز وتطوير العلاقات مع دول الجوار ومن ضمنها الكويت وذلك لما تتمتع به الكويت من موقع متميز كما تحظى بأهمية كبيرة لدى القيادة الايرانية فعلاقتنا معها متجذرة وعميقة وخلال السنة الماضية من عمر الحكومة الايرانية الحالية تم تبادل الرأي والتعاون على مستوى السلطات في البلدين لاسيما بين وزيري خارجية البلدين ومساعديهم حول القضايا الملحة وذات الاهتمام المشترك، كما شاهدنا العديد من التطورات من ضمنها الزيارة التي قام بها نائب رئيس الجمهورية لشؤون البيئة والتوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا المجال فضلا عن تنشيط وتعزيز عمل اللجان المشتركة مثل لجنة خفر السواحل والتي اجتمعت في طهران، كما أن هناك تمهيدا لاجتماع اللجنة القنصلية والقانونية وإعداد جدول أعمال هذه الاجتماعات.

وتستطيع القول ان مناخ العلاقات بين البلدين إيجابي وانا على يقين بأن الحكومة الكويتية المقبلة سيكون لديها المزيد من مجالات التعاون ميدانيا ونحن بانتظار من إيران يزور الكويت لتحديد محاور التعاون بين البلدين.

كما أن هناك دعوة لوزير الخارجية د.امير عبد اللهيان للدكتور احمد الناصر لزيارة طهران ودعوة لعبد اللهيان لزيارة الكويت التي لاقت ترحيباً من الوزير على أن تتم هذه الزيارة في أقرب وقت، لاسيما وأننا شاهدنا وصول سفير الكويت الجديد إلى طهران وهي لاشك خطوة جادة وايجابية لتعزيز العلاقات وتمثل ارادة الكويت في تعزيز التعاون مع بلدنا وحضوره في طهران سيساعد بالتأكيد في النهوض بالعلاقات الثنائية أكثر.

التعاون التجاري

? ما الخطوات الأولى التي سيرتكز عليها التعاون بين البلدين بعد عودة السفير الكويتي الجديد ؟

? نحن بحاجة إلى تنشيط التعاون في المجال التجاري وخصوصا على مستوى القطاع الخاص وتنشيط عمل اللجنة القنصلية لتسهيل لنقل البضائع خصوصا بعد توقف عمل اللجان قبل عامين.

? هل تم تحديد موعد لانقاذ اجتماعات هذه اللجنة ؟

? نعم تم تحديد موعد لذلك لكن المسؤولين في إيران المعنيين بهذا الملف تغيروا وسيتم تحديد موعد جديد لاحقا ونتمنى أن يكون قبل نهاية هذا العام.

تحدثتم عن تسهيل نقل البضائع الايرانية للكويت، وعن اجتماع لجنة خفر السواحل فهل هناك جديد في هذا الموضوع؟

لقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين وتمت الإشارة من خلالها إلى مواضيع عامة تتعلق بحركة السفن وتسهيل التواصل بين الجانبين لكن مع انتشار جائحة كورونا والاشتراطات الصحية التي وضعت أوقفت هذه الحركة، ونحن نرى أن استئنافها يسهم في نقل البضائع وجميع احتياجات الكويت للمواد الغذائية حيث تصل بأسرع وقت وبعودة عالية وطازجة ولهذا نود أن تتم إزالة جميع هذه المعوقات حيث نرى انها تصب في صالح الشعبين لاسيما المناطق المجاورة لدولة الكويت.

الأمن الغذائي

? هناك هاجس عالمي بخصوص الأمن الغذائي نتيجة للتطور الحاصل بين روسيا واوكرانيا وايران بلد زراعي فهل بحثتم مع السلطات الكويتية تأمين احتياجات الكويت الغذائية؟

? نعم تم بحث هذا الموضوع بين مسؤولي البلدين وكذلك أثناء زيارتي للمسؤولين في الكويت يتم طرح موضوع تأمين الغذاء واستعداد إيران في هذا المجال واكدنا على أن نقل البضائع يسهم في تعزيز الأمن الغذائي لان علاقاتنا التجارية قديمة جدا لاسيما أن البضائع الايرانية لديها وصفات عاليا الجودة وأن ايصالها سيكون بأسعار تنافسية.

وأريد أن أشير هنا إلى أن تعاون إيران مع دول خليجية أخرى مثل قطر وعمان ودولة الامارات عال وواسع ومتطور، وبإمكان الكويت أن تستثمر هذا الجانب وهذه الإمكانيات لتعزيز وتطوير علاقتها معنا ليس فقط على مستوى الأمن الغذائي بل في المجالات الصناعية والتقنية

? بالعودة إلى موضوع عودة سفير الكويت إلى طهران، كيف رأته طهران؟

? لاشك أن السفير الكويتي الجديد سيسهم كما ذكرت في النهوض بالعلاقات و يسهم في تعزيز التعاون وبالتالي يكون التواصل سهلا مع الشركات الصناعية ومنتجي البضائع الغذائية وبامكانه نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في إيران إلى السلطات في الكويت ونحن طبعا سعداء بعودة السفير رغم ان الكويت لم تنقطع في تعاملها معنا على مستوى سفير ولكنه لم يكن متواجدا في طهران وإنما في الكويت

? هل عاد حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا ام ان الامور لا تزال ثابتة؟

? بالفعل تقلص التبادل التجاري بين البلدين فترة انتشار الوباء وهذا حال جميع الدول ولكن بعد زوال الجائحة وتحسين الظروف الصحية في العالم وإزالة الاحترازات الصحية فإن تعاوننا يزداد يوما بعد يوم ونستطيع القول أن حجم التبادل التجاري عاد تقريبا إلى ما قبل كورونا لكن هذا لا يتناسب مع حجم العلاقات السياسية بين البلدين ولا ينسجم معها خصوصا وان هناك إمكانات لرفع هذا الجانب من التعاون بيننا

? بكل تأكيد أن عدد أفراد الجالية الايرانية قد تقلص بسبب انتشار كورونا، كم يقدر عددهم في الكويت؟

? ليس لدي إحصاء دقيق حاليا لان الكثير منهم غير مقيمين بشكل دائم فهم يأتون إلى الكويت لفترة ثم يعودون إلى بلدهم ومنهم من يواصل اعمله في الكويت واتصور أن عددهم الان لا يتعدى الـ 30 الفاً فالعدد تقلص أيضا بعد فرض شروط للمقيمين الذي تعدت اعمارهم الـ 60 عاما وهذا ساهم في تخفيض العدد فضلا عن عدم قدرة البعض على جلب أسرهم لوجود مشاكل في استخراج تأشيرة التحاق بعائل.

? وماذا عن المسجونين الإيرانيين وهل تم طي هذا الملف ؟

? أود أولا أن أشكر الكويت والسلطات المعنية على تبادل و إعادة السجناء الايرانيين إلى بلدهم، حيث إن عدد السجناء الايرانيين قليل مقارنة بالجاليات الأخرى، حيث تمت إعادة عدد منهم وفق لاتفاقية القضاء المتبادل، حيث إن العائدين يتم قضاء مدة سجنهم في وطنهم، وما تبقى منهم لا يتعدى الـ 70سجينا.

? لايزال موضوع الجرف القاري وحقل الدرة الملف الشائع في العلاقات بين البلدين، إلى أين وصلت المفاوضات في هذا الملف؟

? هناك مفاوضات قديمة وجارية بخصوص تحديد الحدود بين البلدين، وقد عقدت اجتماعات في البلدين بهذا الخصوص وأخيراً تقدمت الدائرة القانونية بوزارة الخارجية الإيرانية بدعوة لنظيرتها الكويتية لعقد اجتماعهم في طهران لاستكمال بحث هذين الملفين وارى ان الأمر طبيعي ويجب أن يعالج عبر المفاوضات.

? لماذا التأخير في حسم الملف ام ان ضرورة إشراك المملكة العربية السعودية هو العائق؟

? ليس لدينا اي مانع لعقد مباحثات مع الجانب الكويتي فكما قلت هناك دعوة وجهت للكويت لحضور اجتماعات طهران ونحن بانتظار الرد الكويتي ونحن متفائلون بذلك.

? أشرت إلى اهتمام طهران بتطوير علاقتها مع الكويت الا ان ترقب زيارة وزير الخارجية إلى الكويت قد طال، فما سبب تأخير هذه الزيارة؟

? ليس هناك تأخير بالمعنى الحقيقي ولكن وزير الخارجية منهمك بمباحثات الملف النووي وشؤون المنطقة ونأمل انه بعد تشكيل الحكومة الكويتية بعد انتخابات مجلس الأمة المقبلة ستتم هذه الزيارة.

عودة السفراء

? عودة سفراء دول خليجية إلى طهران هل يقرأ بعودة الثقة بين طهران وجيرانها في منطقة الخليج؟

? عودة السفراء ليس هو التعبير الصحيح لان طوال الفترة كان هناك سفراء لقطر وعمان، كما أن الكويت بقيت في علاقتها معنا على مستوى سفير الذي كان متواجدا في بلده والجديد فقط أن دولة الامارات العربية المتحدة رفعت مستوى العلاقات إلى مستوى سفير،كما أن سفير الكويت الجديد عاد إلى طهران فالظروف التي تمر بها المنطقة تقضي بتعاون طهران مع دول الجوار وهذا الأمر أصبح واقعيا أكثر من ذي قبل كما أن التطورات الاقليمية تقتضي هذا التعاون، ونظرة الحكومة الجديدة لدول الجوار وعزمنا على تعزيز العلاقة معهم ساهم في إيفاد السفراء إلى طهران، فهناك رغبة حقيقية لتعزيز هذا التعاون.

? ما يحدث في العراق من توتر يقلق جيرانها خصوصا إيران والكويت فهل هناك تنسيق بين الكويت وطهران بهذا الخصوص؟

? من الطبيعي ولاسباب متعددة ومنها الجوار والحدود الطويلة بيننا وبين العراق التي وصل إلى 1400 كلم تسبب لنا قلقا لما يعيشه العراق من توتر ونرى أن التطورات الجارية تشكل تهديدا لإيران واي توتر أو صراع وعدم استقرار لايصب في صالح إيران والمنطقة وخصوصا دول الجوار العراقي لذلك فإن السلطات في إيران تسعى دوما لان تكون علاقتنا على أكمل وجه مع أي حكومة عراقية تأتي والمحترم من قبل البرلمان المنتخب من الشعب وما نحرص عليه أن تكون للحكومة العراقية علاقة مع جميع الطوائف والمكونات والاحزاب والفقراء في العراق والذي يصب في صالح العراق ودول الجوار لان هذا التعاون يدعم الاستقرار.

ونحن في إيران نريد عراقياً امنا ومستقراً وندعم ارادة الشعب العراقي وحكومته لتحديد مصيره دون أي تدخل اجنبي كما نرى أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يؤدي إلى الاستقرار.

وأعتقد أن هذا هو موقف الكويت أيضا حيث أن هناك تطابقاً في الرؤى تجاه ما يحدث في العراق وقد تم بحث هذا الأمر في السابق.

بشكل عام فإن استتباب الأمن في العراق تم بحثه مع الجانب الكويتي وكانت وجهات النظر بيننا في هذا الملف متطابقة.

? تؤكدون على تشكيل حكومة غير أن هناك مطالبات بإعادة الانتخابات فهل انتم تعار?ضون هذا التوجه؟

? لا اريد الخوض في تفاصيل الوضع العراقي لان هذا الأمر يعود إلى رغبة وارادة الشعب العراقي لكننا نرى أن تعاون وتمثيل جميع الفصائل هو الطريق الوحيد الذي ينهي هذا الصراع.

? لكن هناك اتهامات صريحة لكم بتدخلكم في الشأن العراقي، كيف تردون على هذه الاتهامات؟

? هذا الاتهام ليس واقعيا ومنذ الاطاحة بنظام صدام حسين ونحن ندعم بقوة الحكومات العراقية المتعاقبة والعراق باكمله وهذا أمر طبيعي لان هناك وجود أطراف لا تريد عراقا مستقرا فليس من صالحها ذلك وليس من صالحها أيضا أن تكون العلاقات الايرانية العراقية جيدة وترى أن هذا التعاون الواسع بينهما تدخلات ايرانيا لكن الأمر الأهم هو ان استقرار العراق يصب في صالح إيران ونحن نعمل على تعزيز علاقتنا مع العراق لمواجهة التحديات الاقليمية فهناك أطراف خارجية مستفيدة من تدهور الوضع في العراق وليست إيران لان أعداء الشعبين هم المستفيدون من هذا التوتر وعدم الاستقرار وبالتالي من صالحهم أن لا يكون الوضع الأمني مستتباً.

? هل ترون ان لإسرائيل نصيباً في ذلك؟

? يمكن أن نضع إسرائيل في القائمة إلى جانب الولايات المتحدة تجاه التطورات الأمنية في العراق وإذا استمرت بهذا الشكل فهي تهدد مصالحنا جميعا بل أن الإرهاب وخصوصا تنظيم داعش هو المستفيد الوحيد لأنهم يصطادون في الماء العكر.

المفاوضات مع السعودية

? 5 جولات من المفاوضات بينكم وبين المملكة العربية السعودية وفي انتظار الجولة السادسة فهل هناك من تقدم في هذه المفاوضات لحلحلة الخلاف القائم بين البلدين؟

? صحيح استضاف العراق 5 جولات بين الوفدين الايراني والسعودي وخلال هذه الجولات تمت مناقشة العديد من المحاور المهمة وتمت توافقات جيدة وكنا نستعد لعقد جولة سادسة التي أجلت بسبب الظروف السياسية التي يمر بها العراق ونأمل انه بعد عودة الهدوء تعقد هذه الجولة كما نأمل أن تسفر النتائج عن استئناف العلاقات بين بلدينا مع أن هناك بعض الصعوبات لكننا نأمل أيضا اننا سنتجاوز بالحوار فيما بيننا.

? اهم الصعوبات التي تعيق استئناف العلاقات وهل اتهام المملكة بتدخل إيران قي شؤون دول المنطقة من ضمنها؟

? التصور الذي تطرحه المملكة بأن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة هو بعيد عن التصورات فزولوية إيران هو استئناف العلاقات بين البلدين ومن خلال هذه العلاقات يمكن الحوار حول هذه التصورات السعودية ولاشك أن إيران تخالف هذه التصورات وأعتقد أن هذه الأمور تعالج بعد عودة العلاقات وليس خلال المباحثاث المرتقبة في الجولة السادسة للمفاوضات فليس هناك مكان لطرح مثل هذه الأمور خلال الاجتماعات المقبلة ويمكن أن نحتاج إلى اجتماعات تضم جهات أمنية ومسؤولين كبار ونحن نؤمن أن مثل هذه الأمور تعالج بعد عودة العلاقات.

? اذا ما الذي ستعالجه الجولة السادسة من المفاوضات بين البلدين؟

? ليس لدي تفاصيل كثيرة لكن هناك عدداً من المواضيع التي ستطرح حيث إننا بانتظار الرد السعودي على اقتراحات إيران والبعض ظنها تتعلق بعودة العمل القنصلية وإعادة فتح سفارتي البلدين.

? ذكرت في بداية الحوار أن وزير الخارجية منهم في الاتفاق النووي، وبعد تلقيكم الرد الأميركي فهل من خطوات توحي بقرب الوصول لاتفاق نهائي؟

? إيران جادة للوصول إلى اتفاق قوي وجاد ودائم، نعم إيران استلمت الرد الأمريكي على المقترحات الإيرانية والخبرات قي إيران يدرسونا ببدقة حيث اننا نؤكد على الضمان الأميركية لاحترام الاتفاق وعدم الخروج منه مرة أخرى وهذا يحتاج الى ضمانات قوية لاسيما وإنه سبق لهم الخروج من الاتفاق وعدم الالتزام به.

والأمر الأخر بطلب المنظمة الدولية للطاقة الذرية بزيارات متعددة للمنشآت النووية الإيرانية وهو أمر لن يستمر للاب. ويجب ان يتوقف عند نقطة معينة وأن يغلق هذا الملف نهائيا ويجب ان يكون موقفها تقنيا وليس سياسيا.

? لكن بعض المراقبين يرون انه من الصعب أن تعطي إدارة بايدن ضمانات بعدم الخروج، فهل هناك من مرونة لدى الجانب الايراني في قبول الرد الاميركي؟

? هذه من ضمن المواضيع التي يدرسها الخبراء الايرانيون الان واذا ما كان الاتفاق ينتهي بانتهاء فترة حكم الرئيس بايدن ومن الطبيعي أن تكون إيران قلقة وأن يتم الغاء حصيلة أشهر من المباحثات ومن وجهة نظري يجب أن يتم التوافق على اتفاق قوي بوجود ضمانات قوية ولايمكن القبول أن الجهة المقابل لا تضمن دوام الاتفاق.

? هل الضمانات الأوروبية غير كافية لاستمرار الاتفاق؟

? لقد لمسنا ضعف الاوروبيين في استمرار الاتفاق عندما انسحب ترامب من الاتفاق ولذلك نحن نريد ضمانات قوية من الجانب الأميركي.

? لكن الأضاع الجيو سياسية الان تغيرت والحرب بين أوكرانيا وروسيا قد تساهم في الوصول إلى اتفاق لحاجة الغرب للغاز الايران هل توافقون هذا الطرح ؟

? لقد تركت الحرب بين روسيا أوكرانيا بصماتها على الأوضاع الدولية وخصوصا سوق الطاقة وتسببت في الكثير من المشاكل والتضخم والغلاء ليس فقط في أوروبا بل على جميع دول العالم لاسيما على الدول التي لديها تواصل قريب مع روسيا واوكرانيا ونحن دائما ما نؤكد على الحل السلمي لهذه الأزمة وهذا ما قلناه للجانب الروسي أثناء مباحثاتنا معه وقد اعلنا استعدادنا ورغباتنا في معالجة هذه الأزمة.

تركيزنا على الاتفاق هذا لا يعني اننا لا نتاثر باوضاع روسيا لكننا نرى بات تحسين الاقتصاد في إيران برفع العقوبات المفروضة علينا واسترجاع الأموال المحجوز في البنوك والموافقة على تصدير النفط سيؤثر ايجابا على الاقتصاد الايراني.

? هل تنازل إيران على شرط حذف الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكي للوصول إلى اتفاق لاقى استحسان الجانب الأميركي خصوصا وان الحرس الثوري مؤسسة هامة ونافذة في الدولة ؟

? لكل طرف وجهة نظر للوصول إلى قاسم مشترك ولحد الان ليست هناك نتيجة واضحة والأمر الذي يجمعنا حاليا هو رفع الأمريكان العقوبات بشكل كامل والنظر إلى الاتفاق بشكل واقعي ولذلك يمكننا أن نرى أن الاتفاق قريب التحقق وليس ببعيد.

? افهم انه تفاؤل منكم؟

? هذا من خلال التصريحات التي نسمعها وماعدا النقطتين سالفة الذكر فجميع القضايا الأخرى تم الاتفاق عليها والأمر متروك للامريكان فهل هم جادون لتحقيق هذا الاتفاق ام انهم يحاولون اجتيازه لمحطة أخرى ونحن نؤمن بان يكون الاتفاق قويا ولا يمكن القبول بغير ذلك.

? كيف تقرأ إيران التحول في الخطابات التركية حول الدخول في مفاوضات مع الحكومة السورية دون شروط ؟

? نلاحظ الوصول في مفاوضات بين سورية وتركيا أمر إيجابي لان الأتراك كانوا يرفضون اي استمرار لحكم الرئيس بشار الأسد وذلك منذ بداية الأزمة لكنهم اليوم وبعد استقرار الأمن والنظام في سورية نجد ان تركيا تغير موقفها وهناك أيضا مطالبات بعودة سورية إلى الجامعة العربية من قبل بعض الدول الغربية وإعادة فتح سفارتها في دمشق وهذه نظرة واقعية فعدد من الدول والجهات بذلت جهود اًلاسقاط نظام بشار الأسد ووظفوا اموالا وساهموا في تقوية الإرهاب هناك وبدل من دعم الرئيس الأسد لمحاربة الإرهاب والتصدي له عملوا العكس والان هؤلاء نجدها يرضخون للأمر الواقع .

ونرى أنه يجب أن تنسحب جميع القوات العسكرية الأجنبية من سورية وأن تسهم هذه الدول في تحقيق السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية.

? افهم أن إيران أيضا ستسحب قواتها من هناك باعتبارها أيضا قوات اجنبية؟

? وجود القوات الايرانية في سورية كان بطلب من الحكومة السورية ولكن باقي القوات الأجنبية الأخرى فوجودها غير قانوني.

? الهجمات الإسرائيلية على مناطق سورية هل هو انتقام أو خوف؟

? هذه الهجمات تدل على قلق النظام الصهيوني من استتباب الأمن وعودة سورية لعلاقتنا الطبيعية مع العالم وهجوم إيران الاسرائيلي دليل هل قلقهم ولابد من النظر الى هذا الأمر من زاوية أن الاعتداء الصهيوني على الأراضي السورية هو اعتداء على أراض عربية إسلامية ويجب أن يكون لدى الجميع موقف صريح حيال هذه الهجمات بصرف النظر عن من بحكم في سورية.

? هل انتم متفائلون بعودة سورية إلى الجامعة العربية في قمة الجزائر العربية؟

? أرى أن الدول العربية سوف تخضع للأمر الواقع.

