سمو نائب الأمير استقبل النواف والخالد وهنَّأ الأرجنتين

أول النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف.

كما استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح. من جهة ثانية، بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى ألبيرتو فيرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين وإلى كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائب رئيس جمهورية الأرجنتين ضمنهما سموه خالص تهانيه بسلامة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائب رئيس جمهورية الأرجنتين إثر تعرضها لمحاولة اغتيال فاشلة راجيا سموه له ولها وافر الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

