البديوي: محفظة كويتية لضخ الاستثمارات في الولايات المتحدة

أول النهار

أكد سفير الكويت لدى الولايات المتحدة جاسم البديوي أن قطاعي التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة مستمران في النمو «باطراد»، داعيا الشركات الأميركية إلى الاستفادة من العديد من الحوافز الاقتصادية التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتأسيس أعمالها في الكويت.

وفي حفل استقبال أقامه نيابة عنه مجلس الأعمال الأميركي الكويتي بمقر غرفة التجارة الأميركية قال السفير البديوي إن المنتجات الأميركية «لطالما كانت مفضلة ليس في الكويت فحسب وإنما في جميع أنحاء العالم أيضا».

وأشار إلى أن قطاع التجارة بين البلدين «عاد إلى مستوياته الطبيعية ومستمر في النمو على الرغم من التحديات المزدوجة لظهور جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وعدم الاستقرار الذي يسود بعض أنحاء المنطقة حاليا».

وأكد أن «هذه المرونة هي إحدى النقاط المحورية للعلاقات القوية التي تربط الولايات المتحدة والكويت بشكل وثيق»، لافتا الى أن «الكويت من وجهة نظر تجارية واستثمارية رغم صغر حجمها فإنها تمثل شريكا تجاريا حيويا للولايات المتحدة».

وتابع أن الهيئة العامة للاستثمار ضخت استثمارات في الولايات المتحدة «عبر محفظة واسعة»، وأن «هناك الكثير من الإمكانات ومجالا كبيرا لمزيد من النمو والاستثمار». وأضاف «أظهرت الكويت بوضوح شجاعتها وثقتها بالولايات المتحدة من خلال الاستمرار في الاستثمار في الشركات والأسواق والمشاريع الأميركية»، مشيرا إلى أن الكويت «تود أن ترى مشاركة مماثلة من القطاع الخاص الأميركي مع نظرائه في الكويت». وأكد السفير البديوي أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في الكويت للاستفادة منها، مشيرا إلى أن «الحكومة بذلت جهودا كبيرة لجعل الاستثمار المباشر أكثر جاذبية ومن أبرزها إنشاء الهيئة العامة للاستثمار المباشر».

