التنازل الانتخابي.. «بدل خلو»!

الأولى

بغياب الفرعيات والتشاوريات وغيرها من الطرق المعتمدة لـتصفية المرشحين عن المشهد الانتخابي في أمة 2022، برزت ظاهرة في بعض الدوائر الانتخابية قد تدفع الكثيرين ممن سجلوا ترشحهم الى التنازل.

وأكد مطلعون على المجريات الانتخابية ان بعض الدوائر تشهد تحركات من قبل مرشحين لديهم حظوظ متوسطة للظفر بأحد مقاعد الدائرة الا ان كلا منهم يرى ان وجود مرشح آخر من نفس قبيلته أو طائفته او حتى فكره قد يتسبب بخسارته عددا من الأصوات لذلك يعرض الاول على منافسه التنازل من اجل افساح المجال لزيادة فرص نجاح الاخير بمقابل على هيئة وعود مستقبلية.

واشاروا الى أن الوضع أصبح أشبه بدفع خلو مقعد لمرشح لصالح مرشح آخر وذلك بعد جولة من المباحثات فيما بين الطرفين قد يتدخل بها وسطاء أو مؤثرون من نفس البلوك الانتخابي الذي ينهل منه الاثنان الاصوات متوقعين ان تشهد الايام المقبلة حالات انسحاب لبعض المرشحين.

من جهة أخرى تقدم 32 مرشحا ومرشحة امس الأحد الى ادارة شؤون الانتخابات بطلبات الترشيح في سابع أيام فتح باب الترشح للانتخابات المقرر عقدها في الـ 29 من سبتمبر الحالي ليصبح العدد الاجمالي 321 مرشحا ومرشحة. وبلغ عدد المرشحين الذكور أمس 29 مرشحا فيما بلغ عدد المرشحات الاناث ثلاث فقط من اجمالي المتقدمين بطلبات الترشح في اليوم السابع وبذلك اصبح اجمالي عدد المرشحين الذكور 301 وعدد المرشحات 21 حتى نهاية اليوم السابع من فتح باب الترشح للانتخابات. من جهته وجه النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة عبيد الوسمي رسالة الى الاعلاميين قائلاً: تعلمون مقدار التركيز على الممارسة النيابية والانتخابية في الكويت ولذلك فان مايعكس عن الكويت يعكس المجتمع كاملاً، وكنت اتمنى من الاعلاميين الذين غالبيتهم من الصالحين والطيبين ان لاينقل عن الكويت الا كل ما هو جميل.

واشار الى ان الانتخابات مجموعة ايام وستنتهي، ولكن ستبقى في ذاكرة الوطن مثل هذه المشاهد والصور، متمنياً ان يمارس الاعلام دوره كما تمارس المؤسسات الاخرى دورها في ظل هذه النقلة الكبرى في تاريخ الكويت. وتابع الوسمي قائلاً ان ما تشهده الكويت الان هو امر مختلف عما حدث منذ اول تجربة برلمانية في عام 1962 لذلك يجب ان تكونوا مشاركين في هذه المسيرة، حيث ان خطاب الدولة هو التجديد والاصلاح والاعلام جزء من هذه المسيرة، متمنياً من الاعلام ان يتقبل دعوته لهم ولبقية الشعب سواء من ابناء الدائرة الرابعة او غيرها لحضور الندوة التي ستقام قريباً. من جهته قال مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري: نريد دخول المجلس من دون صراعات على كرسي الرئاسة فالشعب يريد عملا منذ اليوم الاول.

واضاف: هناك من يسعى لاسقاط أحمد السعدون لكن ناخبي الثالثة لن يتخلوا عن هذا الرمز الوطني، وانا أدعمه للرئاسة لانه اهل للثقة في ادارة المجلس والدفاع عن الدستور وحقوق المواطنين. واكد ان الترويج للمنافسة على المركز الأول في الدائرة هدفه التأثير عليّ ومحاولة اسقاطي، داعيا لانتخاب من يخاف الله في حقوق الناس.