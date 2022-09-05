«الائتمان» دشَّن «الفرع الذكي».. الدوام 24 ساعة طوال الأسبوع

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كتب علي الفرحان: أكد بنك الائتمان تحويل 99 % من خدماته الى الصيغة الالكترونية، لافتا الى اطلاق خدمة الفرع الذكي.

واضاف مدير عام البنك صلاح المضف خلال حفل تدشين الفرع الذكي في مبنى البنك ان هذا المشروع الذي اطلق عليه مسمى «تم» هو خدمة جديدة تقدم للمواطنين اليا بحيث ينهي المواطن جميع معاملاته الكترونيا وعلى مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع.

وأوضح ان الفرع الذكي يقدم جميع الخدمات سواء القروض او شهادات لمن يهمه الامر وما شابه ذلك ويشمل على خدمة الرد والاتصال مع موظف خدمة على مدار الساعة.

وأشار المضف الى ان الفرع الذكي سيتم تدشينه في اماكن اخرى ليصل الى مواقع متعددة في مختلف مناطق الكويت الى جانب الاماكن التي يرتادها المواطنون بشكل كبير مثل مجمع الافنيوز ومجمع 360.

ولفت الى حرص البنك على المساهمة في حل المشكلة الإسكانية وتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية عبر تمويل المشاريع الاسكانية من خلال الاتفاقية المبرمة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والتي أصدر بموجبها البنك سندات لصالح الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار كويتي للمساعدة في تلبية الطلبات الاسكانية بفائدة 2 % لمدة 20 عاما.