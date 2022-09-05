الكويت في المستقبل.. جفاف أكثر ورطوبة أعلى!

الأولى

أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية ان تغير المناخ اصبح حقيقة تزداد وضوحا كل يوم، مبينا ان تغيره يظهر اثره على الموارد المائية من خلال حالات الجفاف والفيضانات المتكررة في اجزاء كثيرة من العالم.

جاء ذلك في دراسة اعدها المعهد بعنوان «التنبؤ بتأثير التغيرات المناخية على تجمعات المياه الجوفية العذبة المستخدمة في الأحواض الشمالية للكويت». وقال رئيس المشروع الباحث حبيب القلاف: ان الكويت ليست استثناءً من ذلك، حيث تكشف المؤشرات الأخيرة عن تحول في الطقس ما بين جفاف وغزارة بالأمطار وبناءً على هذه المؤشرات فانه من الممكن ان يصبح المناخ في الكويت اكثر جفافا او اكثر رطوبة، كما ان التغير المناخي يمكن ان يؤثر على عدسات المياه العذبة وقليلة الملوحة القابلة للاستخدام الموجودة في بعض المنخفضات الطبيعية في شمال الكويت والتي توجد فوق المياه الجوفية المالحة في توازن دقيق للغاية. وعن اهمية الدراسة، افاد القلاف ان الهدف الرئيس منها هو تقييم التغير المكاني والزماني لتساقط الأمطار ودرجة الحرارة وأثرهما على تغذية عدسات المياه الجوفية العذبة في شمال الكويت، اذ تم خلال هذه الدراسة تحليل بيانات تساقط الأمطار ودرجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الطقس المختارة، واستخدام نموذج المناخ الاقليمي مع النموذج العشوائي للتنبؤ بالتغيرات المناخية للكويت، بالاضافة الى تطوير طريقة جديدة لتوازن كتلة الكلوريد لتقدير تغذية المياه الجوفية.

