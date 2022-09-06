عقول للإيجار

آراء

مرحبا عزيزي القارئ، اليوم سأقدم لك العديد من الأمثلة والتجارب سنستنتج منها أننا لم نعد نمتلك عقولنا بل أصبحت للإيجار، فربما أغلب آرائك وقناعاتك ليست وليدة أفكارك، بل هي آراء غيرك وأنت ترددها من دون فلترة منك عن صوابها أو خطئها، ولتعرف أكثر تعال معي للفقرة التالية:

إن أول هذه الأمثلة في العقول المستأجرة تتمثل في قصة اغتيال الكاتب فرج فودة عن طريق عبدالشافي رمضان، فما جعله يقدِم على فعلته أنه استمع لفتوى الدكتور عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة الإسلامية بقتل المرتد في عام 1986، فلما سُئل بأي كتاب عرف أنه مرتد، أجاب بأنه لا يقرأ ولا يكتب!!.

وثاني أمثلة العقول المستأجرة هي تجربة امتثال آش، وهي تجربة خلال فترة الخمسينيات تقوم على تجربة الفرد بأن يمتثل لرأي الجماعة حتى ولو كانوا على خطأ، فمثلا لو جلس عشرة ممثلين وشخص تجري عليه التجربة، فعرضت عليهم بطاقتان، الأولى تحمل خطاً مرجعياً والبطاقة الاخرى تحمل ثلاثة خطوط مختلفة الأطوال، وواحد من هذه الخطوط متطابق الطول مع الخط المرجعي في البطاقة الأولى، فتم الاتفاق مع الممثلين العشرة أن يجاوبوا بصوت مرتفع بإجابة خاطئة فاختاروا طول خط غير متطابق مع خط بطاقة المرجعية، فما لبث على المشارك إلا أن يساير إجابة الأغلبية الخاطئة على الرغم أن عينه ترى غير ذلك وأنه متيقن بأن إجاباتهم خاطئة!!

وثالث هذه الأمثلة مغالطة الاحتكام إلى السلطة وكثيرا ما نقع بها وهي أن تعتقد فكرة ما صحيحة بمجرد أن كان قائلها مثلا سياسيا بارزا أو مشهورا في تخصص ما، ويكون كلامه دليلا على صحة نتيجتك لمسألة أو قضية ما، دون وجود دليل أو حجة في مضمونه.

إن خلاصة القول يا عزيزي أنّ في خضم اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بالأخبار والاشاعات والادعاءات والمعلومات المنقوصة والتي ربما لا نعلم من وراءها إن كانوا من أصحاب حسابات وهمية، وتوجيه الرأي العام عبر جيوش إلكترونية لها اجندات لإثارة قضايا على حساب قضايا أخرى، وتشويه معتقدات وأفكار الآخر وشيطنتها من جموع جاهلة لا تقرأ رغم سمو هذه الأفكار وحسن مقاصدها، فكم منّا يتخذ رأيا وموقفا كقاتل فرج فودة الذي لا يقرأ ولا يكتب واعتمد على كلام غيره لتحديد موقفه السياسي من شخص ما؟ وكم منّا أصبح كضحية المشارك في تجربة آش وامتثل مع الأغلبية في مواقفهم من قضايا معينة رغم خطئها وعدم منطقيتها فقط لأنهم أغلبية؟ وكم منا احتكم لمغالطة والتجأ لسلطة نائب أو سياسي مؤثر أو ناشط اجتماعي ليبني عليه رأيه في موضوع ما ولم يجتهد ليبحث بنفسه عن الحقيقة والدليل والبرهان؟ ولذلك هي دعوة لك بأن لا تؤجر عقلك لأحد، بل اشتر استقلاليتك وابحث عن الحقيقة بنفسك في أي موضوع يثار على قضية وفرد، والسلام.

