ويقام للسوءات منبر!

آراء

«إذا عض كلب رجلا، هذا ليس خبرا، أما إذا عض رجل كلبا، فهذا هو الخبر»

ساءني كما ساء غيري هذا الاستهزاء والامتهان واضحاك الناس من بعض الصحافيين للمرشحين الجدد، ونحن نعيش العرس البرلماني الذي جعلوه مأتما وامتهانا للمشاهدين، أولئك لم يعرفوا ابجديات العمل الصحافي التي من مهامها البحث عن الحقيقة لا الفضيحة، وان تشعل الإنارة لا الإثارة!!

إن من أصول الصحافة هو عدم الاستهزاء بالناس،واحترام خصوصياتهم، وثانيها التأكد من مصادر المعلومات، والتحري الجدي عن مركز بثها وإثبات العنعنة المتصلة المتواترة لقائها، في زمن كنا فيه سادة العلم في «الجرح والتعديل» حتى يتضح للقارئ التأكد من معرفة المسؤول الذي يفشي أخبارا وينقل أسراراً قد تضر بسمعة الاخرين من أجل الفوز على حسابهم، خصوصا أن بعض الصحف تحاول دوما إثارة البلبلة، وتأتي بأخبار تزيد من بيع نسخها لدى الأفراد، وكذلك زيادة المتابعين من السفهة المغردين، بما تسمى الصحف الصفراء، ووسائل التواصل الإعلامي الفاسد، وخصوصا الإشاعات التي تسري سريان النار في الهشيم، ومصدر أخبارها ومنتقى معلوماتها من وكالة «يقولون» ولكن أكثر من يقولون ويتداولونهم أناس لا يعلمون!!!

وصدق سيدنا الرسول صلى الله عليه وآل وسلم حينما قال «بئس مطية القوم زعموا» بل وصل بهم الحال ان يحرفوا الكلم عن مواضعه، ويكذبوا ويخلقوا افكاراً وافلاما من اجل دنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة! بينما الرجل الحق هو من يبحث عن الحق والحقيقة ويتحرى الصدق.. وذلك مانجده عند الفلاسفة..

فهناك ملمح وعلاقة مشتركة بين الفيلسوف والصحافي، كونهما يبحثان عن الحقيقة ويسعون لبثها في نفوس الاخرين... فالفيلسوف يكد ويجاهد في البحث عن أصل الأشياء وصدق معرفتها وإمكانها ومصادرها، والصحافي يكد ويثابر في مسرح الحياة لمعرفة الحقيقة ليوصلها للمجتمع بصدقها ومشكلاتها وعوارها. الصحافي الحقيقي يصور الواقع كما هو، لا عوج فيه ولا أمتا، ويحاول أن يغيره بشكل أفضل. والفيلسوف يناقش بعقله حقيقة مشكلات مجتمعه ويعرضها بفكره من أجل بناء فكر أجمل. والفيلسوف لا يعيش في أرض العبودية ويجاهد من اجل الحرية. والصحافي لا يرضى بالكتابة في جو ملوث بالدكتاتورية... الفيلسوف يبحث عن الأسئلة التي لا جواب لها..

والصحافي يبحث عن الأسئلة التي يخاف المجتمع من طرحها...

الصحافي والفيلسوف طبيبان يشخصان علل مجتمعاتهما ويبحثان عن العلاج الناجع لأفكارهما...

كلاهما لا ينافق مجتمعه ولا يخدعه بمرضه..

كلاهما يحب كلمة لا أكثر من نعم...

وجميعهما يحب أسئلة التعجب والاستفهام..

ومن اتبعهما اتبع سبل الهداية والرشاد.. ومن خالفهما عاش طوال حياته في السراب...

شعارهما دوما في الحياة «هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين»، ولا يتحدثان إلا وهما مستيقنان، فهما بالحقائق ناطقان، فعندهما أن «كل الحقائق مكتوم تتحول إلى سموم».

إن كتبا كتبا بأسلوب ناقد وليس بحاقد، ويحبان الإيجاز ويبغضان الإسهاب، ويعشقان الإنصاف، ويكرهان الإسراف. هما يستطيعان في سطر صغير أن يعلمانا ألف درس كبير وكبير.

في بعض الأحيان يهزهزك كلامهما دونما أن تفهم ما يقولان.. يمتلكان الغريزة المشككة والغريزة التحليلية والغريزة المغامرة..

إن الصحافة الحقة كالفيلسوف الحق تصنع الحقيقة لا الفضيحة...

كلاهما يبحث عن التفاصيل كي ينشرا الأباطيل ويرويا الحقائق بالتفاصيل.

وما أكثر الناس ولو حرصت بصادقين!!

يقول ألبير كامو:

«أي كاتب لا يجد مبرر وجوده إلا إذا قبل بخدمة قضيتين تشكلان شرف مهنته ومجدها: الأولى هي خدمة الحقيقة، والثانية هي خدمة الحرية».

