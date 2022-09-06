مراسلون فاشلون

آراء

ما حدث في نقل صورة من مقر لجنة الترشيح ولقاءات تافهة من بعض المراسلين الفاشلين الذين لا يعرفون حتى الآن كيف يتحدثون مع الأشخاص الذين أمامهم، هذا يجعلهم كالأراجوزات أمام المشاهدين وبالتالي يكونون مراسلين غير مؤهلين ولا يمتهنون مهنة الصحافة فكيف لبعض الصحف أن تعطيهم ميكروفونات ليذهبوا ويسألوا أسئلة تافهة لا علاقة لها بالصحافة وكأنهم يستهزئون بالشخص الذي أمامهم. هذا المراسل الفاشل الذي ليس مهنته الصحافة ولا يفقه شيئاً من الصحافة سوى أسئلة الاستهزاء والسخافة والتهريج حتى أن أسلوبه مستفز، لا يرقى أن يكون صحافيا، وما عملته وزارة الاعلام بإزالة جميع ميكروفونات الصحف ومنع الصحافيين من أخذ لقاءات مع المرشحين جعل جميع الصحف التي لا علاقة لها بالسخافات تعمل خارجاً تحت أشعة الشمس الحارقة مما يعرضهم لتعب ولضربات الشمس بسبب حرارة الجو الشديدة بسبب تفاهات البعض، لذا يجب على كل مراسل يستهزئ بضيفه أن تغرم صحيفته أو يلغى ترخيصها من إدارة النشر الالكتروني لانها صحيفة بلا مهنية ولا أخلاق وهذه ليست أخلاق الصحافيين كلهم إذا وجد صحافي مندس بلا أخلاق ولا مهنية ويعمل لخلق الفوضى بين الصحافيين وهم معروفون ويعملون لصالح أجندات أخرى حتى يظهروا العملية الانتخابية بمظهر لا يليق بالديموقراطية الانتخابية، فالصحافي الذي يهين مهنة الصحافة وليس لديه الوعي الصحافي ولا يعرف كيف يدير الحوار وطريقة الأسئلة التي يسألها لضيفه، وأعيد وأكرر يجب معاقبة المسيء وصحيفته حتى لا نرى صحافيين بلا مهنية ليس لهم مصداقية ولا يعرفون الصحافة كيف تدار.

