آراء

للعلماء دور وفضل كبير في خدمة المجتمع ونهضته، وقد خصّ الله تعالى العلماء بمزيد فضلٍ ومنزلةٍ في الدُّنيا والآخرة، وما قيل عن العلماء وفضلهم كثير، حيث وردت في ذلك نصوصٌ عديدةٌ في القرآن الكريم والسنة النبويّة، يقول النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): «وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْماً، سَهَّلَ اللَّهُ له به طَرِيقاً إلى الجَنَّةِ، وَما اجْتَمع قَوْمٌ في بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عليهمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَن عِنْدَهُ، وَمَن بَطَّأَ به عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ به نَسَبُهُ»، في هذا الحديث يُخبر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عن فضل العلماء وخيرهم، ويبيّن فضل طلب العلم، وأنّه سببٌ لدخول الجنة؛ وذلك لما للعلماء من أثرٍ ودورٍ في تهذيب المجتمع، والإعانة على تماسكه، ووقاية أفراده من الانحراف والضلال. وعن الإمام عليّ (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «العلماء مصابيح الأرض، وخلفاء الأنبياء، وورثتي وورثة الأنبياء».

لقد رفع الله أهل العلم في الدُّنيا على أهل الجهالة.. فمراتبهم بين الناس على قدر علمهم وتمكّنهم من وحي الله سبحانه، وقد أمر الله - عزّوجل- نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يسأل زيادة من العلم فقال الله جل وعلا «وقل ربّ زدني علما» (طه/ 411). فلم يأمر الله نبيه أن يسأل شيئاً من خيري الدُّنيا والآخرة زيادة فيه إلّا زيادة في العلم - لفضله وجلالته - لأنّ الإنسان قدره عند الله بقدر علمه بوحيه، وعمله بذلك، ووحي الله هو كتابه، وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال الله جل وعلا: «يرفع اللّه الّذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» (المجادلة/ 11)، فدرجاتهم عند الله بقدر علمهم، ولذلك ما عصي الله - عزّوجل- إلّا بجهالة، وما عبد إلّا بعلم ومعرفة.

وقد كان أهل العلم هم أهل الحظوة والفوز عند الله وجاء الله بآيات كثيرة في مدحهم، وجاء بمدحهم في سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من الأحاديث ما لا يحصى، ويكفي أن الأصل في العلماء العدالة، ولذلك يقول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله» وفيه دلالة على أن العلماء عدول وهو الأصل فيهم، كما أن الخير لا ينتشر في الأرض إلّا بالعلماء، والشر لا ينتشر في الأرض إلّا بفقدهم، ولا ينقص الخير إلّا بفقد العلماء.

إن مهمة العلماء أن يتصدّوا للتيارات المتطرفة الضالة، لأنّهم القادة المصلحون الذين يسهمون بعلمهم في قيادة العباد والبلاد إلى برّ الأمان، وهم الطليعة الذين يتقدّمون الشعوب نحو التقدم والازدهار، وهم محل ثقة الناس عامة. وإن أهل الجهالة لا يتصدرون إلّا حينما يغيب أهل العلم الذين يقومون بأمر الله، فمهمتهم في هذه الأرض أن يدلوا الناس إلى ما فيه الفلاح، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليهم عند المشكلات والمعضلات، يقول الله في كتابه العظيم: «فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون» (النحل/ 43) وأمر الله حال نزول الفتنة والفرقة والشّقاق والنفاق بين الناس أن يكون مرجعهم كلام الله ورسوله، بفهم أهل العلم والمعرفة بكلام الله. ولذلك يقول: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرّسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطونه منهم» (النساء/ 83) و«الذين يستنبطونه منهم» هم العلماء العارفون كلام الله، وقد أمر الله - عزّوجل - بالرجوع إليهم والنهل من علمهم، فإنّهم هم أهل البصيرة، لأنّهم أعلم الناس بالله، ولذلك جعل الله لهم من الخيرية والفضل في هذه الدُّنيا ما لم يكن لغيرهم.

فقدت الساحة الايمانية العالم الجليل المرحوم سماحة الشيخ محمد نجم الدين الطبري العالم المتواضع التقي الورع الذي عاش في خدمة المؤمنين من خلال مجالسه المباركة و امامته للصلاة في مسجد الإمام الحسين و مسجد مقامس حيث الوجود المبارك و المجالس الراقية في البذل و العطاء ، كان من خلال وقوفه للصلاة تكتشف العلاقة الروحية بينه و بين البارئ - عز وجل- وترى فيها وقفته الصادقة بين يدي الله تعالى كما تشعر بروحانيته عندما تعيش معه في قراءة دعاء ابي حمزة الثمالي في ليالي القدر المباركة بصوته الحزين لتحلق معه في خضوع و خشوع لله تعالى.

الشيخ الطبري محل ثقة العلماء و منوره مدرسة متكاملة منبر دعوة و توعية خالصة لله تعالى و اخذ على عاتقه الإصلاح في طرحه في محاضراته و دروسه انطلاقا من نداء الإمام الحسين «إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدى».

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته و حشره مع محمد وآله الطاهرين وإنا لله وإنا اليه راجعون.

