آراء

أدرك جيداً أن عقارب الساعة في عجلة من أمرها، وما يذهب اليوم قد لا يعود غدا، أتفهم ذلك. لكن قدماي لا تعينان على تجاوز الحشمة، فكيف لهم أن يتخذوا طرقاً مختلفة في التمادي والتجرد من القيم والأخلاق؟

أن تتجاوز إحداهن الحدود في المظهر حتى لا يفوتها قطار العمر، كأن ما سيمر في عمرها هو قطار واحد ولم يكتب لها غيره، وكأنه قد سمح لها بالنظر في قدرها وأدركت أن لا طريق آخر ولا وسيلة أخرى لتكون داخل إطار الارتباط سوى من خلال التخلي عن حشمتها!

وأن يتجاوز أحدهم حق الغائب مختلقا لنفسه تبريرا بأنها فرصته الوحيدة وأتت على طبق من ذهب وهو يستحق فرصته مع ذلك الذهب!

إن الحشمة نابعة من الإيمان فهي وجه الحياء عند المرء، ومن يتجاوزها يتجاوز حدوده فإن فيها تمادي على الأخلاق قبل التقاليد والأعراف، وفيها يظهر المرء منسلخا من جذوره، منها يظهر وكأنه ورقة تقلبها الرياح كيفما تشاء، فكأن لا ارتباط له بالأرض ولا ثبات له عليها، يشعرك بأنه قائم بذاته، يتحرك بدافع الرغبة فقط والرغبات كالأهواء متقلبة، لا أصل لها سوى أنها تظهر جوانب الضعف والخلل في النفس الإنسانية.

إن الحشمة تظهر مدى احترام الشخص لذاته، فمن يحفظ حق نفسه يكون قادرا على احترام من لهم حق عليه ومن ليس لهم حق عليه أيضا، ومن يحفظ ماء وجهه يحفظ قدر نفسه ولا يستهان به، فالحشمة تحفظ الكرامة كما يحفظ المرء نفسه بالستر.

