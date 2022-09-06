الإصلاح الاقتصادي مطلب «ضرورة»

آراء

عندما نتحدث عن الإصلاح الاقتصادي، فإننا نتحدث عن قاعدة أساسية عليها تبنى الأوطان وتنمو وتتطور، وعليها يتم الاستثمار البشري وتنمية قدراته.

والإصلاح الاقتصادي يؤدي إلى الانتقال إلى نظام منفتح ومدرك لما وصل إليه الاقتصاد العالمي ومستقبله وهذا يقوم على أساس تحرير السوق وتوسيع قاعدة التنمية، وكفاءة وجودة الإنتاجية ونتائجها في جميع القطاعات الاقتصادية وكذلك مؤسسات الدولة.

إذاً أن التوجه نحو أي إصلاح أمر بالغ الأهمية ومطلوب ولا بد منه ولكن دون الإصلاح الاقتصادي سيصبح هناك خلل كبير في الإصلاح الشامل، ولن تؤتي تلك الإصلاحات أُكلها كما ينبغي لها إن لم تسر جنباً جنب مع ذلك الإصلاح.

إن الإصلاح الاقتصادي له برامج وآليات لا يمكن لها أن تنطلق إن لم تُدْعم بقوانين واضحة المعالم وتطبق على الجميع دون استثناء، فمثلا الاحتكار في قطاعات معينة بسبب النفوذ أياً كان شكل النفوذ فهذا أمر سئ، فلا بد من وجود قانون يمنع هذا الاحتكار ويفتح السوق للمنافسة، مثال آخر مؤشرات التضخم في قطاع العقار وما وصلت له الأسعار من ارتفاع كبير جداً وغير مبرر، حتى أن الأسعار ابتعدت بمسافة مئات الآلاف من الأميال عن القيمة العادلة له وهذا غيض من فيض وإلا فالأمثلة في أرض الواقع كثيرة.

ولذلك فإن البنيان الحقيقي للاقتصاد لا بد أن يأتي مواكباً التطورات العالمية، وهذا لن يتحقق إلا بوضع خطط تنموية واجبة التنفيذ وهذه الخطط لا بد أن تشمل نقاطا في بالغ الأهمية وقد ذكرتها سابقاً في مقال لي كان بعنوان «اليابان قصة نهضة» وذِكْر بعضها في هذا المقال لا بد منه

وهذه النقاط هي تجديد نهج وأساليب الادارة، كذلك بناء مؤسسات تعليمية شاملة بدءا من المرحلة الابتدائية مع العمل على تشجيع التعليم والتعلم الصحيح، اعتماد مبدأ رأس المال البشري، واستثماره وتأهيله بشكل كامل، بناء العقل وتشجيعه على تقديم ما هو أفضل دون النظر إلى أي اعتبارات طبقية أو عنصرية أو أي اعتبارات أخرى مع اعتماد نظام الكفاءة في العمل بعيدا عن المحسوبية والواسطة التي تقتل الإبداع والعمل، اتاحة الفرصة أمام مختلف الشركات والمؤسسات للمشاركة في التطوير دون تحيز وانتقائية وتكون محور المشاركة هي الجودة والإبداع، تقنين الأراضي الزراعية والأخرى المخصصة لمربي الأغنام والأبقار وكذلك الأراضي الصناعية وأن تعمل وفق ما قننت له، استخدم الفائض المالي في أحسن صوره تطبيق نظرية الجودة، عدم السماح مطلقا بأي نوع من الفساد المالي والاداري مهما كان نوعه أو حجمه أو القائم به، فالقانون يطبق على الجميع بدءا من التجار والمتنفذين إلى أصغر موظف، محاسبة الشركات دون أي اعتبارات أخرى عن أي تقصير في الأعمال الموكلة اليهم في بناء البنية التحتية والاعمار.

هذا باختصار وإلا فموضوع الإصلاح الاقتصادي كبير ومتشعب.

ودمتم،،،

