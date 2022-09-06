رئيس الوزراء الأردني ينفي بيع البتراء!

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نفى رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأنباء المتداولة أخيرا بشأن بيع مدينة البتراء التاريخية.

وأشار إلى أن «قلة من كارهي الوطن يرددون ترهات وافتراءات تتعلق بمزاعم كاذبة تماما لا تليق بالحكومة ولا مجلس النواب ولا السواد الأعظم من أبناء الوطن، بالحديث عن التصرف بمقدرات الوطن».

وتابع مشددا: «نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، ونتمسك سلطة تشريعية وتنفيذية وقيادة وشعبا بثوابت الأمة ومقدرات الوطن مع نظرة حداثية تحافظ على هذه المقدرات».

وجاء حسم الخصاونة، بشأن بيع البترا، ردا على استفسار من العضوين في مجلس النواب ، عائشة الحسنات ومحمد هلالات، في جلسة الأمس.

والبتراء أو البترا مدينة أثرية تقع في محافظة معان في جنوب الأردن. تشتهر بعمارتها المنحوتة بالصخور ونظام قنوات جر المياه القديمة.

