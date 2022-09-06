الرابحون والخاسرون في اللعبة الكبرى!

الاخيرة

في القرن الماضي كانت لعبة الأمم وصراعاتها المصاحبة تتم بشكل مكشوف عبر الحروب الساخنة والباردة الإقليمية منها والدولية، وكانت الأطراف المتصارعة تستفيد من صراعاتها وحتى من عدائها لبعضها البعض حتى أن أمماً متقدمة أوصلت شعوبها المتحضرة للرعب الشديد من وقوع الهجوم النووي المرتقب في أي لحظة، ومن ثم بناء السراديب وتخزين الأغذية وتدريب حتى الأطفال على كيفية التعامل معه (!!) وبالطبع كان كل ذلك هراء في هراء استفادت الأنظمة المعنية منه، وسحقت ونهبت كثيراً من دول العالم الثالث ثمناً لذلك الصراع المصطنع...

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تستمر في هذا القرن لعبة الأمم في دورانها السريع لكسب المصالح مع اختلاف وجوه الأعداء واختلاف طرق العداء المؤدي بالنهاية وكالعادة لكسب المنافع لكبار المتصارعين، لذا فكل ما يجري على سطح الأرض هذه الأيام هو جزء من صراع مصالح، قد يكون متفقاً على أجزاء كبيرة منه، وبالتالي فهناك في نهاية نفقه رابحون وخاسرون بدرجات متفاوتة، فقد تكون خسارة دول غرب أوروبا وشرق آسيا الصناعية المعتمدة على الطاقة المستوردة على سبيل المثال هي خسارة صغيرة رغم المبالغات الإعلامية، بينما خسارة منطقة جغرافية أخرى كحال الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية فادحة رغم ما يظهر من أرباح «مؤقتة» لبعض الدول الصغيرة منها، واللعبة تعرف بخواتيمها لا بداياتها...

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آخر محطة:

ألعاب الأمم أزمانها لا تقاس بالأيام والأشهر، بل بالسنوات الطوال، وكان الله في عون دول المنطقة على ما هو مقبل من سم ناقع مطلي بالدسم والعسل الشهي، وأفضل استراتيجية تحويطية يمكن لدول الخليج القيام بها هي الاستثمار الأمثل لأموالها واستغلال الفرصة لخلق موارد بديلة للنفط لا هدرها على المطالبات الشعبوية، وما أكثرها على أجندات السلطات التنفيذية والتشريعية الكويتية القائمة على مبدأ قصير النظر «عش يومك».

