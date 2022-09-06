صاحب السمو بعث برقيتي عزاء إلى كندا وموريتانيا

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى ماري ج. ماي سيمون الحاكم العام والقائد العام لكندا عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الطعن بالسكين في مقاطعة «ساسكاتشوان» والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.

وبعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة، عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة، التي هطلت على مناطق متعددة في موريتانيا، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، مبتهلاً سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، آملاً سموه -حفظه الله- بأن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

