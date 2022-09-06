سمو نائب الأمير استقبل صباح الخالد وعزى كندا وموريتانيا

وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى ماري ج. ماي سيمون الحاكم العام والقائد العام لكندا ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الطعن بالسكين في مقاطعة «ساسكاتشوان» والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متعددة في موريتانيا وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.

