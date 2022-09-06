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وطن النهار

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سلمها مبعوث صاحب السمو

رسالة جوابية من سمو نائب الأمير إلى تميم بن حمد


قام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر بتسليم رسالة جوابية من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح موجهة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تضمنت تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لأخيه صاحب السمو أمير دولة قطر وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة قطر الشقيق دوام الرفعة والازدهار كما تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.


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