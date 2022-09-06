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وطن النهار

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القبندي قدَّم أوراق اعتماده سفيراً لدى أستراليا


قدم السفير بسام القبندي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى استراليا إلى مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية الاسترالية ايفان ماكونفيل.
واعرب السفير القبندي في بيان تلقته (كونا) أمس الاثنين عقب اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الاسترالية عن اعتزاز القيادة السياسية في الكويت بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين والحرص المشترك على تطويره في مختلف المجالات.
ووصف السفير القبندي العلاقات الكويتية - الاسترالية بالممتازة والمتطورة مؤكدا أنه سيعمل على تعزيزها وتطويرها الى آفاق أرحب تلبي طموح وتطلعات القيادتين والشعبين.


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