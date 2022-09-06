الغانم مندوباً دائماً لدى الجامعة العربية

وطن النهار

قدم سفير الكويت غانم الغانم الى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أوراق اعتماده مندوبا دائما للكويت لدى الجامعة العربية.

وأوضح بيان صادر عن مندوبية الكويت لدى جامعة الدول العربية أمس الاثنين أن السفير الغانم نقل الى الأمين العام أبوالغيط تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح. كما نقل تحيات سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح وتحيات وتقدير وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر المحمد الصباح.

ومن جانبه أعرب أبوالغيط عن تمنياته للسفير الغانم بالتوفيق والنجاح في منصبه الجديد وفي استكمال مسيرة الكويت في دعم منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز العلاقات العربية - العربية انطلاقا من دورها الرائد تجاه الأمة العربية.

