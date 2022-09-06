مجلس الوزراء ينظر بعد شهر في تقرير يحدد مصير الجهات الحكومية المستقلة الهيئات.. بين الدمج والإلغاء

الأولى

علمت «النهار» أن مجلس الوزراء قرر المضي قدما وبخطوات «تنفيذية» نحو دمج الهيئات متشابهة التخصصات على أن يكون ذلك وفق تقرير يقدم الى الحكومة في موعد أقصاه شهر.

وقالت مصادر لـ«النهار»: إن الحكومة جادة في دمج الكيانات الحكومية متشابهة التخصصات في جهة واحدة قد تكون هيئة أو جهازا أو حتى اعادة الوضع الى ما كان عليه سابقاً سواء كان قطاعا او إدارة.

وأشارت الى أن مجلس الوزراء حريص على حقوق الموظفين في هذه الهيئات وسيعمل مع ديوان الخدمة المدنية على تسكينهم في وظائفهم عند تشكيل الجهة الجديدة او اعادة المنتدبين منهم الى جهات عملهم السابقة. ونوهت المصادر الى أن بعض الهيئات حوت العديد من التجاوزات المالية والادارية وكذلك التعيينات غير المنطقية ما أدى الى تكدس عدد كبير من الموظفين فيها فضلا عن انها لم تقدم الانجازات او الاهداف المنشودة عند انشائها ما جعلها عبئا على الدولة.

وحول الجهات المرشحة للدمج او الالغاء قالت المصادر: سيتم النظر بدمج الهيئات الرقابية او ربما الغائها جميعا والاكتفاء بالدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة، كما ان هيئتي الشباب والرياضة مرشحتان للدمج، بالاضافة الى بحث ضم هيئة الاتصالات الى الجهاز المركزي للمعلومات، وايضا اعادة تخصصات هيئة الطرق الى رحم وزارة الاشغال.