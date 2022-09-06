الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 ,10 صفر 1444
رقم العدد:
4329
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وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
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دندرة
إغلاق 85 سرداباً مخالفاً في إحدى المحافظات ... أسهل نحسب السراديب ... غير المخالفة فيها !
دندرجي
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