تكليف وزير المالية تحديد أسقف الإنفاق

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استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، توصية لجنة الشؤون الاقتصادية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس بشأن مقترح وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار حول تحديد أسقف الإنفاق للسنوات المالية الثلاث المقبلة.

وقرر المجلس تكليف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد أسقف الإنفاق ووضع مبدأ توجيهي للجهات بسقوف الإنفاق على أساس ركيزة المالية العامة وإصدار التعليمات المنظمة بتعميم إعداد تقديرات الميزانية وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

وكان المجلس قد استهل اجتماعه بالاطلاع على توصيات اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، والمتعلقة بمتابعة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وسبل تذليل كل المعوقات التي قد تواجه تنفيذها.

واستعرض توصية لجنة الخدمات العامة المشكلة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة د. رنا الفارس، بشأن السبل الكفيلة بتعزيز منظومة الأمن الغذائي وبالمقترحات والمرئيات المقدمة من «بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، ومؤسسة الموانئ الكويتية»، وقرر إحالة الموضوع إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي لاستكمال متابعة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من إعداد التقرير الخاص بتوفير مناطق ومواقع تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين بشتى أنواعها. من جانب آخر قدم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد عرضا بشأن تحديات المالية العامة، تضمن شرحاً لوضع صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى وضع المالية العامة للسنوات الخمس القادمة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، كما تناول العرض البيانات المالية للمصروفات والإيرادات في الميزانية حسب المكونات، وحزمة الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات.

وبحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وبهذا الصدد أعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلات نقل ركاب في العاصمة الصومالية مقديشو، كما اعرب عن إدانته للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة هرات غرب أفغانستان والذي أسفر عن وقوع عشرات من الضحايا والمصابين، مؤكدا موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب.

ودان المجلس المحاولة الآثمة لاغتيال نائب رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب الارجنتين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.