ريال مدريد يبدأ حملته في «الأبطال» أمام سلتيك يوفنتوس في ضيافة سان جرمان

دوليه

يبدأ ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا اليوم عندما يحل ضيفا على سلتيك الاسكتلندي ضمن المجموعة السادسة، فيما تبرز اليوم مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي في المجموعة الثامنة، فيما يخوض الانكليزيان مانشستر سيتي وتشلسي مواجهتين لا تخلوان من صعوبة أمام إشبيلية الإسباني ودينامو زغرب الكرواتي.

وسيحاول الجميع كسر هيمنة حامل اللقب ريال مدريد، في ظل مواجهات من العيار الثقيل بداية من دور المجموعات، فضلا عن وجود أبرز النجوم باستثناء كريستيانو رونالدو.

وتعد أبرز ملامح النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا هي اتجاه الأنظار كافة نحو ريال مدريد حامل اللقب والأكثر تتويجا بذات الأذنين (14 لقبا) ، والفراغ الذي يسببه غياب النجم البرتغالي، علاوة على المونديال.

وستظل الطريقة التي تجاوز ريال مدريد بها كل العقبات في طريقه حتى رفع الكأس النسخة الماضية حاضرة في الأذهان طويلا.

فقد أكد تتويج الريال باللقب الـ14 من التشامبيونز أن كل شيء قابل للحدوث، وأن بوسع كل فريق أن يحلم بالبطولة بغض النظر عن حجم الاستثمار في صفوفه وعدد النجوم من الطراز العالمي. وعززت الفرق قوامها بشكل ملحوظ بهدف الظفر بالكأس الأرفع شأنا في القارة العجوز، والتي تأتي في ختام الموسم وتعني الكثير من حيث قيمة اللاعبين.

لكن نسخة دوري الأبطال الجديدة ستفتقد كريستيانو النجم البرتغالي الذي فعل كل ما يمكن من أجل استمرار صولاته وجولاته في المحفل الأوروبي منذ عقدين، لكن فريقه مان يونايتد لم يتأهل لدوري الأبطال عن الدوري الإنكليزي ليغيب الدون الفائز خمس مرات باللقب والأكثر خوضا لعدد من المباريات وهداف البطولة التاريخي، عنها.

ولم يستطع أي لاعب إحراز أهداف أكثر من تلك التي سجلها صاروخ ماديرا (140 هدفا في 183 مباراة)، لكن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان يعد أقرب مطارديه بفارق 15 هدفا برصيد 125 هدفا، ثم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أهم تعزيزات برشلونة، وكذلك كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ولدى كل منهما 86 هدفا.

ويشهد اليوم الأول اختبار أوروبي لباريس سان جرمان بقيادة مدربه الجديد كريستوف غالتيه، على أمل تجاوز مرارة الخروج من ثمن النهائي في النسخة الماضية على يد ريال مدريد، وذلك بمواجهة صعبة أمام يوفنتوس في عقر دار الأخير.

وكشف غالتيه كواليس قرار مثير بشأن النجم البرازيلي، نيمار مهاجم الفريق.

وقال غالتيه في تصريحات أبرزتها صحيفة لو باريزيان «نعم هناك مخاطرة دائما، إذا لم يتقبل اللاعب هذا القرار»، وذلك ردا على وضع نيمار على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة أمام نانت التي انتهت بفوز سان جرمان بثلاثية دون رد. واستدرك المدرب الفرنسي «لكنني دخلت في مناقشة مطولة مع نيمار في المران الأخير قبل المباراة، ونقلت له رغبتي في وضعه على مقاعد البدلاء لأنه أنهى مباراة تولوز مجهدا بعدما تعرض لاحتكاكات عنيفة». وأكد المدير الفني لسان جرمان «لقد قررت إراحته، وتقبل نيمار بكل قناعة، ألا يكون في التشكيل الأساسي أمام نانت».

وعن مواجهة يوفنتوس اليوم، في دوري أبطال أوروبا «حالتنا الذهنية جيدة للغاية، سجلنا الكثير من الأهداف في أول 7 مباريات، ولدينا رغبة في مواصلة هذا الأداء القوي».

وشدد غالتيه «لكن مواجهة يوفنتوس ستكون مختلفة تماما، لقد تابعت مباراته ضد فيورنتينا، لذا أؤكد أنها ستكون مواجهة صعبة ومعقدة». وأتم غالتيه تصريحاته في هذا الشأن «سيكون أمام اللاعبين واجبات عديدة على المستويين الدفاعي والهجومي، إذا أردنا تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز».

وبالمثل، يفتتح ميلان بطل الدوري الايطالي مغامرته الأوروبية من سالزبورغ في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا تشلسي ودينامو زغرب اللذين يتواجهان في مباراة أخرى. ويترقب الجميع نجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي تألق بالفعل مع بوروسيا دورتموند فريقه السابق، قبل أن يبدأ موسمه الأول في البريميرليغ بأروع ما يمكن مع السيتي، الذي يخوض المجموعة السابعة، لتوقع القرعة النرويجي مع فريقه السابق. ويعمل المدرب بيب غوارديولا من أجل انتزاع اللقب الوحيد الغائب عن حائط إنجازاته منذ رحيله عن برشلونة، وستكون البداية من ملعب سانشيز بيزخوان أمام إشبيلية الذي يعاني الأمرين منذ بداية الموسم بسبب الإصابات والمستوى المتدني. بينما يستهل دورتموند مسيرته بزيارة كوبنهاغن الذي تأهل عن الملحق.

