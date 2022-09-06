كروس: انتقالي إلى مدريد أفضل حدث في حياتي

دوليه

تحدث الألماني تونس كروس، لاعب وسط ريال مدريد، عن تجربته مع النادي الملكي في السنوات الماضية. وقال كروس، في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية: «انضمامي إلى ريال مدريد كان القرار الأفضل.. أفضل ما يمكنني فعله».

وأضاف: «لقد كانت خطوة كبيرة لي على المستوى الرياضي، وفي حياتي الخاصة.. كنت في الـ 24 من عمري ولدي ولد، كما أنني لا أتحدث اللغة الإسبانية».

وتابع: «عندما تصل إلى أكبر ناد في العالم وعليك العمل على الفور تقريبا، فإن هذا يعني أن تنظم كل شيء في حياتك الخاصة وفي نفس الوقت تكون حاضرا مع الفريق بشكل كامل».

وواصل: «منذ البداية وخلال اليوم الأول على أرض الملعب.. كنت ألعب كما لو كنت هناك منذ 10 سنوات.. أشكر الله بأن الأمور سارت بشكل جيد.. باختصار، لقد كان هذا أفضل شيء يمكن أن يحدث لي». وأكمل: «أنا قريب جدا من فلورنتينو بيريز، إنه شخص طيب القلب، ومنذ اليوم الأول منحني شعورا بأنه سعيد لأنني سأنتقل إلى ناديه، وهو أمر غير معتاد لكيان مثل ريال مدريد».

وأردف: «كنت في ريال مدريد لمدة 8 سنوات، وفي هذه الفترة أعرف أن بيريز لم يفكر لثانية في بيعي.. لقد جئت مقابل 25 مليون يورو فقط، وبالتأكيد كان من الممكن بيعي لاحقا مقابل المزيد من الأموال». واختتم كروس: «لدي علاقة ممتازة مع النادي لقد أصبحت مغرما به وبالرئيس والفريق والجماهير... لذلك لن أغادر».

