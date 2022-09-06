غالتيه اختار تشكيلته

دوليه

استقر كريستوف غالتيه، مدرب باريس سان جرمان، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة يوفنتوس، في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، اليوم بحسب تقرير صحافي. وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أنه تأكدت مشاركة برسنيل كيمبيمبي في المباراة، حيث انتهى الجدل المثار بشأن إيقافه، بعد حصوله على بطاقة صفراء أمام ريال مدريد في الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشك الوحيد الذي يساور غالتيه، هو لاعب الوسط الثاني، في ظل تعرض فيتينيا لإصابة قوية أمام نانت بالدوري الفرنسي. ولفتت إلى أن المؤشرات الأولية بشأن فيتينيا تبدو مطمئنة، وفي حال عدم جاهزية اللاعب البرتغالي، سيكون مواطنه ريناتو سانشيز هو البديل الأقرب. ونشرت «ليكيب» التشكيل المتوقع لسان جرمان ضد يوفنتوس، والذي يضم كلا من: دوناروما، راموس، كيمبيمبي، ماركينيوس، حكيمي، نونو مينديس، فيراتي، فيتينيا (ريناتو سانشيز)، ميسي، مبابي، نيمار».

