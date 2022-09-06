أوساسونا هزم رايو فاليكانو

دوليه

نجح أوساسونا بخطف الفوز في اللحظات الأخيرة على ضيفه رايو فاليكانو 2-1 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. وبعد شوط أول سلبي النتيجة منح أيمار أوروث أوساسونا هدف التقدم عند الدقيقة 54، وسرعان ما عادل فلوران ليجون النتيجة للضيوف بحلول الدقيقة الخامسة والسبعين.

إلا أن البديل روبن غارسيا عاد ليهدي أوساسونا الفوز بتوقيعه على الهدف الثاني في آخر دقائق الوقت الأصلي مستفيداً من تمريرة البديل المغربي عبد الصمد الزلزولي، مهدياً فريقه النقاط الثلاث. ورفع أوساسونا رصيده إلى النقطة التاسعة في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الضيوف عند أربع نقاط. ونجح الدنماركي مارتن برايثوايت في وضع بصمته مع فريقه الجديد سريعاً عندما قاد إسبانيول للفوز على أتلتيك بلباو بهدف دون رد. وسجّل لاعب برشلونة السابق هدف المباراة الوحيد بعد هجمة مرتدة في الدقيقة الثالثة والثمانين. وصار رصيد إسبانيول سبع نقاط وهو ذات رصيد مضيفه الذي تلقى الخسارة الأولى هذا الموسم.

وانتصر فياريال على ضيفه إلتشي بنتيجة عريضة 4-0 ليصعد إلى المركز الثالث بعشر نقاط بفارق الاهداف عن برشلونة. وسجّل رباعية فياريال كل من مورينو والأرجنتيني لو سيلسو والفرنسي كوكولين وموراليس (26 و36 و89 و90+3).

وتغلب فالنسيا بنتيجة كبيرة على ضيفه خيتافي 5-1 محققاً فوزه الثاني في المسابقة. ووقّع على الخماسية توني لاتو والبرازيلي لينو وكاستييخو وغونزاليز ودورو (7 و14 و16 و65 و68). وسجّل الهدف الشرفي للضيف الأوروغوياني ألفاريز (78).

