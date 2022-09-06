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دوليه

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كوستا على مشارف الدوري الإنكليزي


بات دييغو كوستا، مهاجم تشلسي وأتلتيكو مدريد السابق، على أعتاب العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم. وأصبح كوستا من دون فريق منذ رحيله عن أتلتيكو مينيرو البرازيلي، في بداية العام الحالي 2022.
وارتبط اسم كوستا بالعديد من الأندية في تركيا والسعودية وإنكلترا وإيطاليا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع أحد، ولا يزال حرًا حتى الآن. وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا «سيتواجد دييغو كوستا في إنكلترا هذا الأسبوع، حيث يجري وولفرهامبتون محادثات متقدمة للتوقيع معه في صفقة مجانية». وأضاف خبير الانتقالات على موقع تويتر «هناك اتفاق بين الطرفين على الشروط الشخصية للعقد، ويتبقى خضوع كوستا للفحوصات الطبية».
وسبق أن لعب دييغو كوستا مع تشلسي من 2014 وحتى 2017، قبل أن يعود إلى صفوف أتلتيكو مدريد.


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