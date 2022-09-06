أودينيزي أعاد روما لأرض الواقع

دوليه

وجّه فريق أودينيزي صفعة قاسية لضيفه نادي روما وتغلب عليه برباعية نظيفة ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم وحرمه من اعتلاء الصدارة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي أول من امس.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الخامسة من المباراة عن طريق إيينوما يودوجي، ليضاعف بعدها النتيجة عن طريق الألماني لازار ساماردجيتش (56)، قبل أن يضيف الأرجنتيني روبرتو بيرييرا (75) والسلوفيني ساندي لوفريتش (82) الهدفين الثالث والرابع.

وتعد هذه الخسارة قاسية لرجال المدرّب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي بدا كـ«الوحش» الآتي للانقضاض على الكبار بكتيبته المدعّمة بالانتقالات الصيفية.

لكنه خسر في نهاية المطاف ثلاث نقاط كانت ستضعه في الصدارة بأريحية طفيفة، واكتفى بالإبقاء على النقاط العشر، وخسر مركزا وبات خامسا خلف أودينيزي نفسه بفارق الأهداف. في المقابل، حصل كريمونيزي على نقطته الأولى هذا الموسم، وذلك بتعادله مع ضيفه ساسوولو 0-0. وأصبح رصيد ساسوولو 6 نقاط في المركز الحادي عشر فيما استمر كريمونيزي في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.

