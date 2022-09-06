تين هاغ: انتصارنا بفضل روح الفريق

دوليه

أبدى الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لمان يونايتد، سعادته بالفوز الذي تحقق على أرسنال، مشيدا في الوقت ذاته بروح فريقه. وفاز مان يونايتد على ضيفه أرسنال 3-1، ليلحق به أول هزيمة هذا الموسم، أول من أمس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الانكليزي.

وقال تين هاغ، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC» عقب المباراة: «نحن سعداء وراضون بالفوز، وكذلك الأداء ضد فريق جيد حقا، لقد لعبوا بشكل جيد جدا».

وأضاف: «تعجبني روح هذا الفريق، يمكننا التعامل مع الانتكاسات كما فعلنا، إنه أمر رائع حقا ويظهر عقليتك، لقد قمنا بالفعل بتحسين ذلك». وتابع: «لدينا الشخصية المناسبة، والآن يتعلق الأمر بالتعاون والتعامل مع النكسات وأيضا التحسن، علينا أن نحافظ على هدوئنا وأن نبقى متماسكين ونلعب بطريقتنا». وأكمل: «يمكنك أن ترى أن أرسنال ظهر أكثر تماسكا، لكن روح الفريق التي لدينا هي التي حققت لنا الفوز». وواصل: «لا يزال بإمكاننا القيام بالأشياء بشكل أفضل، كانت لدينا خطة جيدة، ولكن زينتشينكو على سبيل المثال كان يمنحهم الكثير في خط الوسط، يمكننا أن نكون أكثر اتزانا خلال امتلاك الكرة، ولا نتنازل عنها». وزاد: «عندما تعرضنا للهزيمة قاومنا وتعافينا، خاصة في التحولات كنا جيدين». وعن تألق الثنائي أنتوني وماركوس راشفورد، قال: «كلاهما لعب بشكل رائع، يمثلان تهديدا مستمرا، وأنا أعلم أن هجومنا قوي حقا، إنهما مبدعان ولديهما السرعة، هذه هي المرة الأولى التي يلعبان فيها معا، ويقدمان هذا الأداء الرائع».

وفي مباراة أخرى، عمّق برايتون من جراح ضيفه ليستر سيتي المتذيل وألحق به الخسارة الخامسة تواليا بفوزه عليه 5-2. ولا يزال بطل إنكلترا عام 2016 من دون أي فوز هذا الموسم بعد تعادل افتتاحي، فيما يحقق برايتون انطلاقة رائعة للموسم بعد أن أحرز فوزه الرابع ليرتقي الى المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

