انتصار ثمين لماينتس

دوليه

عاد ماينتس بالنقاط الثلاث من ميدان مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بعد فوزه عليه بهدف دون مقابل، أول من أمس في ختام الأسبوع الخامس من الدوري الألماني.

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع أرون مارتين عند الدقيقة الخامسة والخمسين مانحا فريقَه ثلاث نقاط ثمينة. وارتقى ماينتس إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 8 نقاط في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى حقق هرتا برلين فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بتغلبه على مستضيفه أوغسبورغ 2-1. وافتتح دودي لوكيباكيو التسجيل في الدقيقة 57 قبل أن يضيف ماركو ريشتر الهدف الثاني في الدقيقة 90. ورفع فريق العاصمة الألمانية رصيده بذلك إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.

