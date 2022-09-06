لنس اكتفى بالتعادل

دوليه

فشل لنس الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين في البقاء على المسافة ذاتها مع باريس سان جرمان ومرسيليا المتصدرين بعد اكتفائه بالتعادل 1-1 على أرض رينس، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي أول من أمس.

ويتصدر سان جرمان الترتيب بفارق الأهداف فقط عن مرسيليا بعد فوزيهما على نانت وأوكسير تواليا السبت. وأمل لنس في الخروج بالنقاط الثلاث للمباراة الرابعة تواليا، ولكنه سيكون سعيدا بنقطة هذه المرة بعد أن كان قاب قوسين من الخسارة، لا سيما بعد أن طرد لاعبه الكولومبي ديفير ماتشادو في الدقيقة 66 بعد أربع دقائق من دخوله من مقاعد البدلاء. وافتتح الانكليزي فلوريان بالوغان التسجيل لرينس قبل عشرين دقيقة من نهاية المباراة (71). إلا أن البلجيكي لويس أوبيندا أنقذ الموقف بهدف التعادل في الدقيقة 82. ورفع لنس رصيده الى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن المركزين الاولين متقدما بنقطة عن ليون الرابع الذي خاض مباراة أقل. ويحلم النادي الأحمر والأصفر بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد ظهور أخير في موسم 2002-2003 عندما تغلب على ميلان الإيطالي وتعادل مرتين مع بايرن ميونيخ الألماني في دور المجموعات. وحقق موناكو فوزه الثاني هذا الموسم والاول منذ المرحلة الافتتاحية بتفوقه بهدف نظيف على مضيفه نيس حمل توقيع السويسري بريل إمبولو في الدقيقة 69. ورفع فريق الإمارة رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر. من جهته، مني نيس بالخسارة الثالثة هذا الموسم بعد أن حقق في المرحلة السابقة فوزه الاول على حساب ليل. وقلب ليل، بطل الموسم قبل الماضي، الطاولة على مضيفه مونبلييه وحول تخلفه الى فوز 3-1 مستفيدا من النقص العددي في صفوف الأخير.

وبفوزه الثاني تواليا خارج الديار والثالث هذا الموسم، رفع ليل رصيده الى 10 نقاط، وبات خامسا على حساب مونبلييه بالذات وبفارق نقطة بعدما فشل الأخير في تحقيق فوزه الثالث تواليا والرابع للموسم. وفاز لوريان على مضيفه أجاكسيو 1-0، وكليرمون على ضيفه تولوز 2-0. وتعادل بريست مع ضيفه ستراسبورغ 1-1.

