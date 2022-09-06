باركلي إلى نيس

دوليه

تعاقد نادي نيس الفرنسي مع لاعب الوسط الإنكليزي روس باركلي الذي بات لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع تشلسي هذا الصيف، وقدّمه إلى جماهيره قبل المباراة مع موناكو أول من أمس ضمن منافسات الدوري المحلي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي «يصل لاعب الوسط روس باركلي (28 عاما) في صفقة انتقال حر إلى نيس، بعد 4 سنوات ونصف السنة في تشلسي». وبدأ الدولي الإنكليزي مسيرته في إيفرتون عام 2010 وأمضى معه ثمانية مواسم (بينها اثنان إعارة إلى شيفيلد وليدز يونايتد) قبل أن ينتقل إلى تشلسي في مطلع العام 2018.

إلا أنه لم يتمكن من فرض نفسه في تشكيلة النادي اللندني وخاض خلال أربعة مواسم ونصف الموسم مع الفريق اللندني في الدوري الإنكليزي 58 مباراة فقط، علما أنه أمضى موسم 2020-2021 معارا في أستون فيلا. وحقق باركلي مع تشلسي لقب كأس إنكلترا 2018، الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» 2019 وكأس العالم للأندية 2021.

