كيريوس جرد مدفيديف من اللقب

دوليه

جرد الأسترالي نيك كيريوس الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول عالميا من لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، عندما تغلب عليه 7-6 (13-11) و3-6 و6-3 و6-2 أول من امس في الدور الرابع.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الأسترالي المصنف في المركز 25 عالميا و23 في البطولة، الدور ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز في مسيرته الاحترافية.

ويلتقي كيريوس الذي خسر نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في الدور المقبل مع الروسي الآخر كارن خاتشانوف الـ31 عالميا والـ27 في البطولة والذي تغلب على الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثاني عشر 4-6 و6-3 و6-1 و4-6 و6-3.

وكانت المرة الثالثة التي التقي فيها كيريوس مع مدفيديف هذا العام، حيث حسم الروسي المواجهة الأولى في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في يناير، ورد الأسترالي في الدور ذاته من دورة مونتريال لماستر الألف نقطة في أغسطس الماضي. وقال كيريوس «أنا سعيد لأنني تمكنت أخيرا من أن أظهر في نيويورك كيف يمكنني اللعب بشكل جيد. أعمل كل يوم، بجد حقا».

وبخسارته اليوم، سيفقد مدفيديف المركز الأول في التصنيف العالمي لصالح الإسباني رافايل نادال الثالث أو مواطنه كارلوس ألكاراس الرابع أو النروجي رود كاسبر الخامس والذين لا يزالون في المنافسة.

ولدى النساء بلغت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا الدور ربع النهائي بتغلبها على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا الثامنة عشرة 7-6 (7-1) و6-4. وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام، الدور ربع النهائي للبطولة الأميركية وضربت موعدا مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش التي كانت أطاحت بالأميركية سيرينا وليامس من الدور الثالث الجمعة وتغلبت على الروسية ليودميلا سامسونوفا الـ35 أول من أمس 7-6 (10-8) و6-1.

