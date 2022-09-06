أخطاء الحكام من يتحملها؟

محلية

لم يمض إلا أسبوعان حتى كتب النادي العربي شكوى لاتحاد الكرة بحكم مباراته مع السالمية الاسبوع الماضي، إذاً من يتحمل اخطاء الحكام؟ النادي ام الاتحاد الذي عليه ان يستعين بحكام من خارج الكويت اذا تكررت هذه الواقعة مع بقية الاندية وبدأوا بمخاطبة الاتحاد «المعين» بضعف مستواهم (اقصد الحكام)؟ فهل الاندية مسؤولة عن استقدام حكام من الخارج على نفقتها الخاصة وقبل اسبوعين من المباراة؟ من الواجب ان تقوم لجنة الحكام برفع كتاب توضح هذا الامر وان لا يكون القرار بيد الاندية والا فالعملية ستكون خارج حسابات الاتحاد وسيثبت بأنه ضعيف اداريا مقابل قوة الاندية اذا ما اصرت على عدم التعامل مع حكام بالتحديد (بالاسم)، لذا فحل هذه المعضلة بيد لجنة الحكام بالاتحاد لتأخذ القرار المناسب، ونحن ما زلنا في اول اسبوعين من الدوري، فهل سيتحمل النادي العربي نتائج اسلوب ادارة الاتحاد لهذه المعضلة التي يعرف مقدما خباياها؟ فكان الاجدر به الاستعانة ببعض الحكام الاكفاء من دول اخرى بالتناوب (ثلاثة حكام لكل شهر) او غيره من الاقتراحات واهمية ابعاد الاندية من التدخل في اسلوب اختيار الحكام المحليين او الاجانب بالتناوب، فأتمنى من رئيس لجنة الحكام ايا كان الاجنبي او الحكم الدولي سعد كميل بعرض وجهة نظرهم لمجلس الادارة وليس العكس، لأنكم انتم اصحاب الخبرة القانونية للحكام... نصيحة لله...

والله من وراء القصد.

