دوليه

تداعت روابط مشجعي الأندية المحلية لحضور مباراة أمس التي جمعت العربي مع السيب العماني في الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي، ودعمت الأندية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي الأخضر في مهمته الآسيوية متمنية له التوفيق والوصول إلى المباراة النهائية. وقد يبدو الأمر مقبولاً على صعيد إدارات الأندية من باب أن هذا الأمر يأتي ضمن العلاقات العامة، والرد بالمثل لمناسبات سابقة، لكنه من غير المنطقي أن يُجبر المشجع على مناصرة فريق آخر ينافس فريقه وإن كان في مهمة خارجية.

لنتفق أولاً أن المنتخب الوطني هو ممثل في البلد وهو الوحيد الذي تتفق كل الجماهير بمختلف انتماءاتها على الوقوف خلفه في جميع الظروف، وهذا الأمر منطقي ومقبول ومعروف في كل دول العالم التي تمارس كرة القدم. ولنعترف ثانياً أن المشجع الحقيقي يتمنى الفوز لفريقه فقط دون الآخرين، لأنه مشجع نادٍ وليس «مشجع قطاع عام». فتخيل أن يساند جمهور نادي الكويت فريق القادسية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي يحمل الأبيض الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها وهو أمر يفتخر به المشجع الكويتاوي دون سواه، وتخيل مثلاً أن يدعم المشجع القدساوي العربي للفوز بلقب البطولة الآسيوية التي يتميز بها الأصفر على الأخضر في البطولات الخارجية. في إسبانيا مثلأ، تقول القاعدة أن مشجع برشلونة يساند فريقين دائماً، وهما: برشلونة والفريق الذي يلعب ضد ريال مدريد، والعكس صحيح بالنسبة لفريق العاصمة الإسبانية، ويتذكر الجميع العالمية احتفال جمهور ريال بخسارة برشلونة أمام انتر الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010 لأن النادي الكاتالوني لو تأهل كان سيخوض المباراة النهائية على ستاد «سانتياغو برنابيو» في مدريد، ولك أن تتخيل شعور المشجع المدريدي وهو يرى برشلونة يتوج بالكأس «ذات الأذنين» من معقل مدريد وفي ملعبه التاريخي.

أما في إنكلترا، فأنك بالتأكيد لن تجد مشجع ليفربول يساند مان يونايتد في مباراة أوروبية لأن الأخير «ممثل الوطن»، فالطبيعي أن مشجع «الحمر» لا يريد أن يصل عدد بطولات «الشياطين» في دوري الأبطال إلى عدد القابه، والأمر مماثل كذلك بالنسبة جماهير انتر وميلان ويوفنتوس في إيطاليا. ولا يقتصر هذا الأمر «الطبيعي» على جماهير أوروبا، ففي احدى مباريات الهلال السعودي مع بيروزي الإيراني، امتلأت نصف المدرجات باللون الأزرق الذي يرتديه فريق استقلال الغريم والمنافس التقليدي لبيروزي، بل أكثر من ذلك أن مشجعي استقلال سجلوا مقاطع يسخرون فيها من بيروزي ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز الهلال على بيروزي بثلاثية نظيفة ضمن دوري أبطال آسيا في أكتوبر من العام الماضي. ويكفي متابعة بسيطة لجماهير النصر والهلال عندما يلعب أحد الفريقين في البطولات الخارجية لمعرفة أن النصراوي يتمنى خسارة الهلال، والهلالي يفرح بخسارة النصر، وكذلك الأمر بالنسبة لأنصار الأهلي والزمالك حيث يبالغ أحدهما في الفرحة عند خسارة الآخر، وربما يصل الأمر للتجريح أو حتى الإهانة، لكن أحداً لا يصنف هذا الأمر ضمن «الواجب الوطني».

