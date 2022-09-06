اليرموك والشباب في «قمة الأولى»

دوليه

يسعى اليرموك إلى تحقيق انتصاره الثاني عندما يستقبل ضيفه الشباب في الساعة 09:00 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى التي تشهد اليوم لقاء برقان مع خيطان في الساعة 06:35 على ستاد الشباب.

وشهدت الجولة الأولى فوز اليرموك على الصليبخات 2-1، وتعادل الشباب مع برقان 0-0، وهي نتيجة لم تكن مرضية للشباب الساعي للعودة إلى مصاف فرق الدوري الممتاز كما هو حال اليرموك الذي يدرك مدربه جورجي بيشاو أن تجاوز عقبة الشباب سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة ويضمن له الصدارة في الجولة الثانية. أما الشباب الذي يقوده الوطني عيد سابج فسيحاول تجاوز التعثر في الجولة الأولى وضرب عصفورين بحجر من خلال تحقيق الانتصار الأول في المسابقة وعرقلة اليرموك الذي يعتبر المنافس الأبرز له في هذه المسابقة.

وفي المباراة الثانية، سيحاول خيطان في ظهوره الأول تسجيل بداية قوية بقيادة مدربه الوطني هاني الصقر الذي يعتبر من المدربين الجيدين على الساحة. أما برقان الذي نافس أكثر موسم على الصعود لكنه يتعثر غالباً في الجولات الأخيرة، فغنه يطمح أن يكون الأمر مختلف هذا الموسم ويكون منافساً حقيقياً على بطاقتي الصعود إلى الدوري الممتاز.

