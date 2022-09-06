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دوليه

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موسم «الطائرة» يبدأ في أكتوبر ويُختتم في مايو

زيد خلف
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الثلاثاء 06 سبتمبر 2022

حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة مواعيد بداية ونهاية الموسم المقبل 2022-2023 الذي سينطلق مطلع أكتوبر ويختتم في مايو المقبل. وقام الاتحاد بإرسال المواعيد الجديد إلى الأندية بصورة رسمية. وكانت لجنة المسابقات حددت الأول من أكتوبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد بمباراة السوبر بين نادي الكويت بطل الدوري الموسم الماضي ووصيفه نادي كاظمة، وبعدها مباشرة تنطلق بطولة الاتحاد ويشارك فيها جميع فرق العمومي.
وسينطلق الدوري الممتاز في 17 نوفمبر المقبل وسيكون من قسمين الاول دوري من دورين «ذهاب واياب» وينتهي في 23 فبراير المقبل والقسم الثاني «المربع الذهبي» يبدأ في 27 مارس وحتى 13 ابريل المقبلين، أما دوري الدرجة الاولي فسوف ينطلق في 20 نوفمبر ويستمر حتى 16 مارس المقبلين، فيما ستقام بطولة كأس الاتحاد في مارس المقبل بحيث تجري الأدوار التمهيدية من 2 حتى 6 مارس والنهائية من 16 حتى 22 من نفس الشهر.


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