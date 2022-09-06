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«يد الكويت» يطلب الزواوي

زيد خلف
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الثلاثاء 06 سبتمبر 2022

أرسل نادي الكويت كتاباً إلى نظيره العربي القطري يطلب من خلاله لاعب الأخير التونسي أنيس الزواوي بنظام الاعارة للمشاركة مع الأبيض في بطولة «سوبر غلوب» التي ستقام في السعودية أكتوبر المقبل. ويستعد الأبيض الذي سيشارك أيضا في البطولة العربية في تونس خلال الشهر الحالي، للمشاركة في البطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه بعد أن توج بطلاً لآسيا في البطولة الأخيرة التي اقيمت في الهند. ويقيم الكويت حالياً معسكراً تدريباً في البوسنة أستعدادا للبطولة العربية وهو يعمل على تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين لمواصلة حصد الالقاب حيث تعاقد مع التونسي جهاد جاب الله للمشاركه معه في البطولة المقبلة. ويقود «يد الأبيض» المدرب الوطني هيثم الرشيدي الساعي إلى مواصلة قيادة الفريق إلى منصات التتويج الخارجية بعد ان سيطر على البطولات المحلية في المواسم الماضية.


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