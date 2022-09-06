العطية بطل «رالي لبنان»

دوليه

توج بطل الراليات القطري ناصر العطية أول من أمس الاحد ببطولة رالي لبنان الدولي الـ 44 ضمن الجولة الخامسة من بطولة الشرق الأوسط للراليات التي ينظمها النادي اللبناني للسيارات. وتصدر العطية وملاحه الفرنسي باتريك بوميل على سيارة «فولسفاكن بولو جي تي آي» بطولة رالي لبنان للمرة الثانية بعد عام 2019 وبطلا للشرق الأوسط للمرة الـ19 فيما احتل اللبناني باسل أبو حمدان وملاحه اللبناني فراس الياس المركز الثاني على سكودا فابيا وحقق اللبناني تامر غندور وملاحه اللبناني سليم جليلاتي على سكودا فابيا المركز الثالث. وعن فئة الدفع الأمامي أحرز اللقب السائق اللبناني الياس الدهني لرالي لبنان وبطولة الشرق الأوسط وفي المجموعة (N) أحرز اللبناني شادي فقيه وملاحه مواطنه سامر صفير اللقب على (ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9). فيما أحرز المتسابق الكويتي يوسف الظفيري وملاحه اللبناني زياد بردويل الذي يشارك عن نادي (965 للمحركات) على سيارة (ميتسوبيشي لانسر ايفو 10) للمرة الأولى له في رالي لبنان المركز السابع في ذات مجموعة.