«الاتحاد العسكري» أقام «التنشيطية الأولى»

دوليه

أقيمت أول من أمس البطولة التنشيطية الثانية في المياه المفتوحة (مسافة 2 كلم) تحت رعاية رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، وبحضور رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء ركن فهد الطريجي. وأشرف الاتحاد الرياضي العسكري على تنظيم البطولة التي أقيمت في نادي ضباط الجيش وتعتبر ضمن البطولات الصيفية الرياضية العسكرية. وعبر رئيس هيئة التعليم العسكري عن شكره وتقديره للرعاية الكريمة لرئيس الأركان العامة للجيش ودعمه وتشجيعه لأبنائه الرياضيين العسكريين.

وشدد الطريجي لأبنائه الرياضيين العسكريين على الروح المعنوية، والأخلاق الرياضية، والمنافسة الشريفة، في جميع مشاركاتهم في البطولات والمسابقات الرياضية، ولكي يكونوا قدوة لزملائهم في القوات المسلحة. وفي الختام توج رئيس هيئة التعليم العسكري الفائزين الحاصلين على المراكز الأولى في البطولة.

