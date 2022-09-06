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دوليه

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العشري مدرباً لسموحة


أعلن نادى سموحة برئاسة وليد عرفات التعاقد رسميا مع المدرب طارق العشري لقيادة الفريق بعقد يمتد لموسمين خلفا لعبد الحميد بسيوني. واتفق مجلس الإدارة مع المدير الفني الجديد على جميع تفاصيل التعاقد وحدد أفراد جهازه المعاون الذين سيعاونه خلال مشوار قيادة الفريق في المرحلة المقبلة. ويضم الجهاز الفني كلا من: محمود عطا مدربا عاما وأحمد العشري مدربا مساعدا وعبد الحليم كامل مخطط أحمال وأيمن بسيوني مدربا لحراس المرمى وعبد الباري المليجي مديرا إداريا وعمرو إسماعيل مديرا لشؤون اللاعبين وعادل ذكي مساعد المدير الإداري والجهاز الطبي بقيادة دكتور رمضان أحمد واختصاصي العلاج الدكتور مفيد خليل.


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