عودة حامد لمنتخب مصر

دوليه

استدعى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري 8 لاعبين محترفين خارج البلاد للانضمام للمعسكر الذي يقام في شهر سبتمبر الجاري. ويخوض منتخب مصر وديتين في المعسكر يومي 23 و27 سبتمبر الحالي أمام النيجر وليبيريا. وضمت قائمة اللاعبين المحترفين محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنكليزي بجانب سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الإنكليزي ومحمود حسن تريزيغيه جناح طرابزون سبور التركي بجانب عمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني. وشهدت القائمة عودة طارق حامد بعد غياب عقب مشاركته مع فريقه الجديد اتحاد جدة السعودي بجانب زميله في نفس الفريق أحمد حجازي. واستبعد فيتوريا محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنكليزي للإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة.