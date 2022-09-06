أبوجبل إلى البنك الأهلي

دوليه

أعلن نادي البنك الأهلي بشكل رسمي عن تعاقده مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق. ووقع محمد أبو جبل وفقا لما أعلنه أشرف نصار رئيس مجلس إدارة النادي على عقود انضمامه للبنك الأهلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. وكانت مفاوضات البنك الأهلي وأبو جبل قد شهدت تعثرا قبل أيام بسبب الخلاف حول بعض بنود العقد قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق النهائي ويوقع الحارس الدولي بشكل رسمي. ورفض أبو جبل تجديد عقده مع الزمالك الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الأخير ووقع للنصر السعودي بعدما تألق بشدة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. لكن النصر لم يفعل العقد ودخل الطرفات في نزاع وصل الاتحاد الدولي وفي الوقت ذاته رفض الزمالك عودة أبو جبل لينتهي به المطاف في البنك الأهلي.