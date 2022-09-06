البرجس: التدريب المتواصل العمود الفقري للقوات الخاصة

وطن النهار

تفقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس الإدارة العامة للقوات الخاصة بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله الملا، وذلك للوقوف على جاهزية قوة الأمن والسيطرة من القوات الخاصة، واستعداداتها لتنفيذ المهام المنوطة بها.

وفي مستهل زيارته نقل الفريق البرجس إليهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الجابر الصباح، واستمع وكيل وزارة الداخلية إلى شرح من قيادات الإدارة عن مهام القوات الخاصة، واطلع على البرامج العلمية والميدانية الموضوعة حسب الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية لعموم البلاد في مواجهة الحالات الطارئة.

وفي ختام جولته أعرب الفريق البرجس عن ارتياحه للروح المعنوية العالية والإصرار على الأداء المتميز، مشدداً على أن التدريب المتواصل هو العمود الفقري لرفع كفاءة رجال القوات الخاصة.

